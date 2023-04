En début de nuit, avant le début des matchs de Playoffs, la NBA va continuer d’annoncer les vainqueurs des différents awards de la saison. Après Jaren Jackson Jr. pour le DPOY et De’Aaron Fox pour le joueur le plus clutch, un autre membre des Kings pourrait (devrait) être honoré puisque Mike Brown part favori pour le titre de Coach de l’Année.

C’est probablement l’un des awards où il y a le moins de suspense.

Sans remettre en question le très bon travail de Joe Mazzulla (Celtics) et Mark Daigneault (Thunder), l’entraîneur de Sacramento Mike Brown mérite sans doute plus que n’importe qui ce trophée de Coach de l’Année. Parce que quand on arrive à remettre les Kings en Playoffs 17 ans après leur dernière participation, et qu’on refait de Sacramento une pure équipe de basket, ça vaut tous les awards du monde.

This was the moment I knew Mike Brown was gonna be Coach of the Year pic.twitter.com/8QNEivswE7 — Kyle Ramos (@Kyle_Ramos) April 13, 2023

Dans sa première saison dans la capitale californienne, Brown a non seulement fait des Kings une véritable machine offensive (meilleure attaque de la Ligue), mais il a surtout réussi à briser la culture de la lose qui plombait cette franchise depuis tant d’années. En 2022-23, Sacramento a remporté 48 matchs pour terminer sur le podium de la Conférence Ouest.

En cas de victoire ce soir, Mike Brown remportera son deuxième trophée de Coach de l’Année après celui de 2009 quand il était chez les Cavaliers de LeBron James.

On pourrait également détailler les accomplissements de Mazzulla aux Celtics dans sa première saison sur le banc, et mettre en avant le gros taf de Daigneault pour permettre au Thunder de franchir un gros cap dans sa reconstruction. Mais ce serait une perte de temps car ce trophée ne peut pas, ne va pas, échapper à Mike Brown.

