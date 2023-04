Tout le monde a exulté dans le camp des Kings, puis tout le monde s’est rappelé que ce trophée n’était “qu’un” vote de la part des coachs NBA, pas là récompense officielle. Et puis tout le monde s’est rappelé, également, qu’en général ce trophée était bien souvent suivi d’un autre…

L’année dernière Monty Williams avait été élu coach de l’année par ses pairs… puis Coach de l’année tout court. Logique. Cette saison c’est donc Mike Brown qui a décroché la timbale, et quelque chose nous dit que cet “award” ne sera pas le dernier de la saison non plus pour le coach des Kings.

ESPN Sources: After leading one of the league’s most dramatic recent turnarounds, Sacramento Kings coach Mike Brown has been voted the National Basketball Coaches Association’s Coach of the Year: https://t.co/oyb4ogbfFj — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 13, 2023



Bilan de 48-34 avec Sacramento, la franchise californienne qui termine troisième et qui retrouvera les Playoffs pour la première fois depuis 2006 ? Il semblerait que le dossier de MB soit des plus solides. Adrian Wojnarowski nous apprend également que Joe Mazzulla (Boston), Tom Thibodeau (Knicks), Mark Daigneault (Thunder) et Mike Budenholzer (Bucks) ont également été plus mentionnés que la moyenne, mais c’est bien Sacto qui récupère le gros lot et un premier trophée, à quelques jours d’une série de Playoffs qui sent la poudre face aux Warriors.

Quoiqu’il arrive la saison des Kings et de Mike Brown semble déjà réussie, et ses pairs le lui ont donc signifié en le désignant coach de l’année. Mais le vrai objectif de Mike et de ses joueurs est plus grand encore, il concerne les Golden State Warriors et débute samedi soir à Sacramento…