Quand on a vu l’info passer, on s’est tout d’abord demandé qu’est-ce qu’on avait fait pour mériter un tel fil d’actu. Puis, planqué entre deux noms rigolos, on a vu celui du Français Moussa Diabaté, alors on s’est dit qu’on allait vous partager cette incroyable info.

Carlik Jones MVP de G League, Kenny Lofton meilleur rookie, etc, etc. En G League aussi on décerne des prix, et en G League aussi on établit des cinq majeurs. Les meilleurs joueurs, les meilleurs défenseurs, les meilleurs débutants, et la belle surprise du jour n’est pas le plébiscite autour de Jay Huff mais bien la nomination du pivot français Moussa Diabaté dans le cinq des meilleurs rookies de la saison et dans la All-NBA G League Third Team. 15,9 points, 12,3 rebonds, 2,1 passes, 1,8 steal et 1,1 contre en 32,7 minutes, En Avant Guingamp mais pas ou peu de chances données à l’échelon supérieur alors qu’il est toujours bon de rappeler que DeAndre Jordan a sa place en NBA. Passée cette balle gratuite, félicitations donc au jeune Frenchy des Clippers, qui tentera donc de s’appuyer la saison prochaine sur ces belles promesses pour enfin percer ce satané bouton en NBA.

Et si vraiment vous y tenez, voici donc les différentes G League Teams pour cette saison 2022-23. Interrogation écrite demain à 9h, et attention à l’orthographe.

The 2022-23 NBA G League All-Rookie Team features Memphis forward-center and G League Rookie of the Year Kenneth Lofton Jr., Sioux Falls guard Jamaree Bouyea, Ontario center Moussa Diabaté, Rio Grande Valley forward Darius Days and Santa Cruz guard Lester Quiñones. pic.twitter.com/Tz3KpkooMl — NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2023

The 2022-23 NBA G League All-Defensive Team features Capital City forward-center and 2022-23 Kia NBA G League Defensive Player of the Year Jay Huff, Capital City guard Kris Dunn, South Bay guard Shaquille Harrison, Maine center Mfiondu Kabengele and Stockton center Neemias Queta. pic.twitter.com/Y7kcZvyjRt — NBA Communications (@NBAPR) April 13, 2023