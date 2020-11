Les highlights de Devonte’ Graham en G League : avant d’être candidat au MIP, le Frelon faisait du sale dans l’ombre

Sélectionné au début du deuxième tour de la Draft 2018, Devonte’ Graham fait partie de ces joueurs qui sont entrés par la petite porte en NBA. Car même s’il s’est fait un nom au cours de sa campagne sophomore, le Frelon est d’abord passé par la case G League.

Et on peut dire qu’il a fait le spectacle. 13 petits matchs sous le maillot des Greensboro Swarm (les quoi ?), plus de 23 points de moyenne, et l’impression d’être bien au-dessus du lot pour continuer d’évoluer à ce niveau. Dans l’antichambre de la NBA, Devonte’ Graham s’est fait plaiz : dribbles inspirés, passes aveugles, ficelles du parking, finitions kiffantes près du cercle… le jeunot a pu montrer toutes ses qualités et cette vidéo de sept minutes proposée par la chaîne YouTube de la G League est là pour le prouver. Tout ça, c’était donc avant sa très belle saison 2019-20, durant laquelle il a explosé sa ligne de stats sous le maillot des Hornets, à tel point qu’il faisait partie des candidats pour le titre de Meilleure Progression de la saison. Rien que ça. À 25 piges, Devonte’ est aujourd’hui une pièce importante dans le projet des Frelons et on a vite envie de voir ce qu’il va nous proposer dans sa troisième saison NBA.

La G League semble bien loin aujourd’hui pour Devonte’ Graham, mais ça reste une étape qui compte dans son parcours. Parfois, il faut savoir regarder en arrière pour voir d’où viennent ces jeunes pépites qui animent la Ligue actuelle.