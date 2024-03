Après quatre grosses perfs en autant de rencontres en G League, avec les Salt Lake City Stars, Isaiah Thomas s’est vu récompensé de sa forme actuelle (et de son forcing depuis des années) en se voyant proposer par les Suns un contrat de dix jours en NBA. Et si c’était ça, la belle histoire de cette fin de saison ?

La dernière fois que Isaiah Thomas a joué pour les Suns, c’était il y a bientôt dix ans. Il n’était évidemment pas encore All-Star, pas All-NBA 1st Team, et il n’était pas encore devenu une légende absolue des Celtics en moins de deux saisons. Depuis ? Un très très long chemin, fait de grands exploits on vient d’en parler, mais également semé d’embûches, de prothèses de hanche et autres IRM à répétitions.

Car il faut bien le dire, depuis son incroyable saison 2016/17, la carrière du tout petit meneur de jeu n’est qu’une succession de déceptions…

Cleveland, Los Angeles, Washington, Denver, New Orleans, Dallas, Charlotte, autant de ports auxquels IT n’a su s’attacher, et de demandes en requêtes, de forcing e lobbying et d’autopromo en égogênance… Isaiah voyait sa réputation de “mec finito” grossir plus vite que son palmarès ne l’avait fait quelques années plus tôt.

Bref, la bonne nouvelle du jour c’est donc qu’après trois gros matchs en G League puis un dernier la nuit passée, les Suns ont donc fait appel à leur ancien joueur pour une durée de dix jours.

Les fameux quatre matchs en question :

32 points à 10/23 au tir dont 5/17 du parking et 7/8 aux lancers, 1 rebond, 4 passes et 1 steal en 39 minutes

30 points à 10/23 au tir dont 6/14 du parking et 4/4 aux lancers, 2 rebonds, 8 passes et 1 steal en 37 minutes

34 points à 9/20 au tir dont 8/13 du parking et 8/8 aux lancers, 7 rebonds, 5 passes et 2 steals en 37 minutes

34 points à 11/20 au tir dont 7/12 du parking et 5/6 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes et 1 steal en 35 minutes

Et quatre victoires des Stars de Salt Lake City.

On sait le poste de meneur assez déserté à Phoenix, avec des mecs prenant le poste alors que ça n’est justement pas sur leur fiche de poste, alors on se dit que… pourquoi pas. Pourquoi pas, même si le petiot est exposed for life en défense, même si la santé semble précaire à ce niveau de compétition et pour plus d’une semaine. On se dit pourquoi pas car on garde en mémoire ces soirées légendaires au TD Garden, et parce que l’ancien meneur de Boston fait partie de ceux qui nous ont donné foi en la clutchitude et à la force de caractère ces dernières années

Nul ne sait si cette signature sera suivie d’un CDD plus secure, même si on craint de connaitre la réponse, background du garçon oblige. On peut en tout cas vous dire qu’on sera dès ce soir devant la télé pour voir les débuts – potentiels – de IT face aux Bucks. Ce sera dès 18h alors save the hour, car IT à l’apéro, même en 2024, c’est clairement immanquable !

IT is back: 11-year vet and two-time All-Star Isaiah Thomas is planning to sign a 10-day contract with the Phoenix Suns, sources tell @TheAthletic @Stadium. Thomas averaged 33 points on 45 percent 3-point shooting for Salt Lake City in the NBA G League, scoring 30 in four games. pic.twitter.com/4XrKEINKut

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2024

The Isaiah Thomas comeback should be a Netflix Original 💯

Shoutout IT 🤝🏿

— Kevin Garnett (@KevinGarnett5KG) March 16, 2024

God is the greatest. @isaiahthomas let’s goooooooooo ‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://t.co/3Mck23GPTs

— 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) March 17, 2024