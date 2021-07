Mikal Bridges le facteur X : si la liane des Suns se transforme en Kawhi Leonard 3.0, autant arrêter cette Finale tout de suite

Là, ça va devenir très compliqué pour les Bucks. Déjà portés royalement par un duo de leaders au sommet de leur art, les Suns se sont trouvés cette nuit d’autres ressources pour aller chercher avec poigne ce Game 2. Jae Crowder, Cam Johnson, et donc Mikal Bridges, intraitable des deux côtés du terrain et auteur du plus gros match de sa courte carrière en Playoffs. Jean Michel Timing, Jean-Michel Tentacules, Jean-Michel Sourire.

Il a commencé son match avec deux tris primés from el famoso angle zéro, puis il ne s’est plus jamais arrêté. Sourire Colgate à la Chris Paul, protège-dents de travers à la Curry, wingspan et two-way playing à la Kawhi, adresse folle malgré un fouetté digne de Michael Kidd-Gilchrist, voilà donc à quoi ressemble l’un des héros de ce Game 2. Pour la faire plus courte ? Appelez-le plutôt Mikal Bridges et si vous l’avez découvert cette nuit, c’est votre droit, on vous conseille de garder ce petit nom dans un coin de votre tête. Un petit gars drafté en 2018, décidément, à l’origine par les Sixers, et un premier lien compliqué avec la Grande Ligue puisqu’un trade vers Phoenix l’empêchera de rejoindre la ville dans laquelle il a grandi. Spoiler, l’histoire rattrapera le héros puisque voilà donc notre bon Michel Ponts en Finales NBA dès son année 3, en tant que titulaire indiscutable de l’équipe qui joue le plus beau basket de la Ligue depuis un an. Les qualités de Mikal ? Cherchons plutôt du côté des défauts, puisque celui qui s’est très vite positionné comme un défenseur elite est en train de devenir une vraie menace en attaque, désolé la concurrence, et ce Game 2 agit ce matin comme la confirmation du talent d’un sacré loulou.

Je tape « Mikal Bridges » sur Google et jtombe sur ça jcomprends rien pic.twitter.com/2HtJh0fFfV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2021

Cette nuit ? Du tir de loin pour commencer, puis le job habituel en défense en gênant du Daim à foison avec ses immenses bras. En deuxième mi-temps Mikal passera ensuite en mode backdoor, puis profitera d’une dernière minute de garbage pour montrer qu’à l’avenir il vaut mieux faire faute sur quelqu’un d’autre (8/8 aux lancers). 27 points à 8/15 au tir et 8/8 aux lancers, 7 rebonds et le cadenas habituel en défense ? Trop de soucis pour les Bucks, trop de soucis, et ça ne fait peut-être que commencer si le longiligne poste 3 décide à son tour de prendre la confiance, surtout, au passage, si Jae Crowder – rendons-lui hommage aussi – décide de faire jouer son incroyable expérience au meilleur des moments (11 points, 10 rebonds et 3 passes, 3/5 du parking)

Les Suns sont peut-être l’équipe « de » Devin Booker et Chris Paul, il n’empêche que certains des soldats de Phoenix sont largement capables de monter au front. Parmi eux Mikal Bridges, ses bras télescopiques et son sourire d’ange… ou de démon, selon le côté duquel on se place.