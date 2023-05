Blessé durant le troisième quart-temps et rentré rapidement aux vestiaires, Chris Paul n’a pas pu finir la rencontre face aux Nuggets. Annoncé avec une douleur à l’aine, CP3 va-t-il manquer la suite de la série ?

C’est malheureusement un refrain qu’on ne connaît que trop bien pour Chris Paul. Depuis quelques années déjà, le corps du futur Hall of Famer a tendance à l’abandonner au pire des moments. On se souvient bien sûr de la fameuse cuisse face aux Warriors en 2018, un exemple parmi d’autres. L’an dernier encore, le joueur avait joué le Game 7 face à Dallas avec un problème aux quadriceps. Nous voilà désormais en 2023 et CP3 a visiblement toujours un mauvais karma en Playoffs.

Chris Paul se tient immédiatement la cuisse…pic.twitter.com/uxcQDnpuPl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2023

Alors que les siens tentaient de revenir à 1-1 dans la série, le meneur s’est blessé en tentant de protéger le rebond défensif. Rentré rapidement aux vestiaires, le Point God n’est jamais revenu sur le terrain. Selon TNT, les premiers retours ne sont pas très optimistes pour Paul. De là à imaginer la suite de la série sans Cipifruit à la mène, il n’y a qu’un pas. Un bien mauvais timing alors que les Suns sont déjà dos au mur et condamnés à gagner rapidement pour ne pas perdre toute chance de qualification.

L’absence du meneur s’est sentie dans le money time cette nuit, où Phoenix a perdu pied offensivement. Si Devin Booker et Kevin Durant peuvent gérer l’organisation de l’attaque, la capacité de Paul à faire briller ses coéquipiers et sa gestion des moments chauds en fin de match restent précieuses. Les Suns ont perdu plus qu’un match aujourd’hui, ils ont peut-être fait une croix sur la suite de la série. On verra qui sera choisi par Monty Williams pour remplacer son meneur titulaire mais vu l’apport des remplaçants jusqu’à présent, ça va être dur de combler le manque.