Devin Booker entre dans le protocole COVID : si les Suns voulaient tester leur profondeur d’effectif, c’est le moment

Déjà privés de Chris Paul depuis le All-Star Break, les Suns vont également devoir faire sans les services de Devin Booker. L’arrière pyromane a fait son entrée dans le protocole COVID et c’est une tuile supplémentaire pour Monty Williams.

Lorsqu’on demande à n’importe quel fan qui est le meilleur backcourt du moment en NBA, la réponse semble fluide et limpide : Chris Paul et Devin Booker. Si certains ont des doutes, on s’est même fait un petit plaisir à l’heure de l’apéro pour causer de nos duos préférés cette saison. Avec CP3 et Book pour gérer les affaires courantes, Deandre Ayton en troisième homme et un collectif de soldats autour pour partir au combat, Phoenix a de belles certitudes. Seulement, que se passe-t-il si on enlève les maillons essentiels du groupe ? La blessure au pouce de Chris Paul était déjà un coup dur mais on se disait que Devin Booker allait pouvoir prendre le relai avec le reste du groupe. Plus facile à dire qu’à faire puisque les Suns ont perdu deux des trois matchs qui ont suivi le break. Pour ne rien arranger, on apprenait hier par Shams Charania de The Athletic que Book’ allait aussi devoir rejoindre la touche à cause du protocole COVID.

Suns say All-Star Devin Booker has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2022

L’heure est donc au gros test pour les Suns. Sans ses deux leaders, c’est toute l’équipe qui va devoir en faire un peu plus pour maintenir la franchise des Cactus tout en haut de l’affiche. Message reçu cinq sur cinq par les troupes de Monty Williams, qui n’ont pas trainé pour appliquer le nouveau mot d’ordre. Une grosse victoire de trente points sur les Blazers, six joueurs en double-figure, un Cam Johnson intenable, un adversaire limité à 90 points, la mission est remplie. Maintenant, il va falloir montrer qu’il est possible de faire aussi bien contre des équipes un poil plus référencées. Ça tombe bien, il y a du gros morceau qui arrive sur la semaine à venir. Après la réception des Knicks (on ne les compte pas en tant que cador hein), les chouchous de l’Arizona vont entamer un petit road trip de trois matchs qui les conduira à Milwaukee mais aussi à Miami, deux gros prétendants à la couronne finale. Même si on ignore quand reviendra Booker, il sera intéressant de voir comment le reste du groupe s’en sort. On le sait, pour aller chercher le Larry O’Brien, il faut de la profondeur et la capacité de surmonter les coups durs de la saison. Aux Suns de nous prouver qu’ils sont prêts à relever le défi.

Devin Booker a rejoint le protocole COVID, Chris Paul soigne son pouce et Phoenix se retrouve donc sans son duo étoilé. Les lieutenants peuvent-ils maintenir le rythme en l’absence des chefs ? La réponse dans les prochains jours.

Source texte : Shams Charania / The Athletic