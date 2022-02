Chris Paul sera absent de six à huit semaines : pouce droit fracturé et prochaine update avant les Playoffs, vrai coup dur pour les Suns

On le pressentait depuis avant-hier. Quand on avait découvert une atèle à sa main droite, quand on l’avait trouvé fuyant en Conférence de presse. La nouvelle est donc tombée quelques minutes avant le début du All-Star Game : Chris Paul manquera deux mois de compétition à cause d’une fracture au pouce droit et sera réévalué juste avant les Playoffs. Ouille.

Décidément les Dieux du basket-ball ne le laisseront jamais tranquille. Quand ce n’est pas le pied c’est la cuisse, quand ce n’est pas la main c’est le pouce. Les mains et/ou les doigts de Chris Paul, déjà passés sur le billard à quatre reprises, et cette fois-ci c’est donc le pouce droit qui a ramassé, à la suite d’un choc mercredi avec le joueur des Rockets Jae’Sean Tate. Le week-end aurait pu se terminer dans la joie, notamment avec l’obtention du premier Kobe & Gigi Bryant WNBA Award mettant en avant son œuvre globale pour le basket féminin, mais Chris Paul reste Chris Paul et Chris Paul au printemps, parfois ça grince.

Suns star Chris Paul has suffered a right thumb avulsion fracture and will be re-evaluated in six to eight weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 21, 2022

Six à huit semaines sur le téco, en soi la nouvelle n’est pas « dramatique » à l’instant T car les Suns sont confortablement installés en tête de la Ligue et il faudra quoiqu’il en soit se lever tôt pour aller chercher leur première place à l’Ouest et leur première place tout court, mais une absence et une blessure qui posent question quant à la suite des évènements pour Phoenix, avec un joueur all-time c’est vrai, mais un joueur également sujet toute sa carrière à des blessures et parfois à des périodes charnières d’une saison.

Leader des Suns par la parole et par les actes, toujours sur le podium des meilleurs meneurs de la Ligue à bientôt 37 balais et parfois mentionné cette saison comme un candidat potentiel dans la course au trophée de MVP (course qu’il vient du coup de quitter définitivement), Chris Paul ne pourra donc pas faire de stop jusqu’au mois d’avril mais il laisse surtout les Suns orphelins d’un guide, d’un capitaine. Les Suns qui possèdent en Cameron Payne, Elfrid Payton et Aaron Holiday trois meneurs solides et complémentaires à même de garder la boutique jusqu’aux Playoffs, même s’ils ne possèdent en cumulé pas le tiers du talent du Point God. On parle du meilleur passeur de la Ligue hein (10,7 caviars par match), génie offensif et plaie défensive qui pèse sur vous autant que sur les arbitres et sur le moral des adversaires, mais clairement on parle surtout du genre de joueur dont seul l’aura semble parfois sublimer ses camarades, Devin Booker notamment, qui récupère donc de surcroit 100% de jeu de clefs du camion à Phoenix, avec les jeunes Mikal Bridges, Deandre Ayton voire Cam Johnson en lieutenants.

Pour résumer ? Les Suns ont les moyens de garder leur première place à l’Ouest (6,5 victoires d’avance sur les Warriors et une dizaine sur le leader de l’Est) mais vivront dans les prochaines semaines avec l’angoisse d’une mauvaise nouvelle à la prochaine update. Et si les Suns peuvent avancer sans crainte au mois de mars, même sans leur général en chef, les imaginer briguer une bague sans Chris Paul en avril n’a pour l’instant pas de sens.