Les 75 Greatest ont été célébrés à Cleveland : trop de légendes au mètre carré, c’était plus du basket c’était de la mythologie

Ce 21 février 2022 est instantanément rentré à jamais dans nos mémoires, puisque cette nuit à l’occasion du All-Star Game ont été célebrés les 75 plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. 75 légendes, 75 mecs qui auront contribué grandement à faire de cette ligue-là la plus belle du monde. Bref, ça puait le basket à Cleveland cette nuit.

L’évènement le plus attendu du week-end n’était bien évidemment pas l’immonde concours de dunk de samedi ou même le All-Star Game de ce dimanche mais bel et bien la cérémonie des 75 Greatest. Mi-temps du match des étoiles, la salle s’éteint, les projecteurs sont allumés sur le podium pour laisser place à l’immense Spike Lee pour introduire le show sur un fond de Diamonds de Rihanna. Car ce sont bien 75 – ou presque – diamants qui s’apprêtent à fouler le parquet. On sépare les forwards, les pivots et les guards pour faire défiler tout ce beau petit monde, on attaque avec les ailiers et la présence notamment de LeBron James et Giannis Antetokounmpo qui ont juste eu le temps d’essuyer leur transpi avant d’enfiler une veste de costard trop petite ainsi qu’un superbe jogging qui ne serait pas sans rappeler nos meilleurs dimanches, ce qui n’empêchera pas le public de Cleveland de beugler face au joggos de Bronbron. On enchaîne ensuite avec les pivots, quelle claque, avec pour commencer un Shaquille O’Neal qui fait évidemment le con avec un tirage de langue dont lui seul a le secret. Pour calmer tout ça les Dieux vivants que sont Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar qui te donnent envie de leur faire un baisemain à travers l’écran tellement ils imposent le respect, rien qu’avec leur charisme naturel…

La suite ? Quelques vidéos tributes, des images de Larry Bird et Magic Johnson, de Michael Jordan face à son affiche à Barcelone, L’HISTOIRE on vous dit. Tout était là, tout était en place mais on n’avait pas encore vu le GOAT (insérer débat ici) passer faire un petit coucou, alors qu’il était pourtant annoncé qu’il ne viendrait pas. 75 joueurs sont passés, ceux qui nous ont quitté ont eu droit à leur hommage aussi et il n’en reste donc plus qu’un, vous connaissez la suite. Michael Jordan est fêté comme il se doit dans une ville qu’il a pourtant assassiné ô combien de fois, un bon paquet des 75 Greatests sont donc sur le podium et l’image est complètement folle. Comme à… Cleveland 25 ans plus tôt, la NBA s’est donc offert un nouveau moment de célébration à jamais gravé dans l’histoire. On regrettera bien évidemment l’absence de certains joueurs, certains pour des raisons plutôt évidentes, alors que d’autres se sont contentés de passer le salam sur une vidéo pré-enregistrée tah les NRJ Music Awards, et on ne parle même pas d’Anthony Davis qui a préféré se faire une soirée tacos chicha avec la mif plutôt que de venir côtoyer les légendes. Même Damian Lillard hum hum qui n’avait hum hum pas grand-chose hum hum à faire ici a été un minimum reconnaissant de la distinction en venant à Cleveland pour l’occasion mais ne vous y méprenez pas, malgré la présence du deuxième meilleur meneur des blazers cette saison c’était tout de même un bête de moment.

Ce soir rimait donc avec histoire et 75 grands messieurs ont été décorés à la mi-temps du All-Star Game pour tout ce qu’ils ont accompli au sein de la NBA. Une bonne vingtaine de minutes d’hommages et de célébrations à l’effigie de ces 75 monstres, à tout jamais dans les bouquins d’histoires, à tout jamais dans nos mémoires.