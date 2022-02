L’image de la soirée : LeBron James et Michael Jordan réunis pour le NBA 75, une étreinte qu’on n’oubliera jamais entre les 2 meilleurs basketteurs all-time

Alors oui, ils étaient 75. Mais en vrai, ils étaient surtout 2. Parmi les plus grandes légendes de l’histoire de la NBA, 75 avaient été appelées pour participer à la grande cérémonie de ce dimanche soir à Cleveland. Ce qu’on voulait savoir ? C’est si LeBron James et Michael Jordan allaient se croiser. Mieux que ça, non seulement les deux monstres se sont croisés, mais ils ont aussi partagé un moment inoubliable ensemble.

Il y avait bien Allen Iverson.

Il y avait bien le Shaq, Kevin Garnett, Magic Johnson ou encore Kareem Abdul-Jabbar.

Il y avait Hakeem Olajuwon, Kawhi Leonard, Dirk Nowitzki et Patrick Ewing, pour ne citer qu’eux.

Mais pour cette cérémonie du All-Star Game 2022 dédié aux 75 ans de la NBA, ce que le peuple attendait par-dessus tout était de savoir si LBJ et MJ allaient se retrouver sur la même scène. Le lieu choisi ? Cleveland, donc la terre de LeBron. Pas de quoi paniquer, aller rendre visite à un adversaire n’est pas vraiment le genre de chose qui fait peur à Michael. Cependant, en plein milieu de la journée de ce dimanche, l’inquiétude grimpait chez les fans de basket pour une raison assez simple : des images de Jordan en train de regarder le Daytona 500 en Floride commençaient à circuler sur le net. Enfin, regarder, précisons que Sa Majesté possède une équipe de racing et qu’elle participait à ce grand rendez-vous automobile au pays de l’Oncle Sam. Par conséquent, en voyant Jojo tirer la langue, casquette vissée sur le crâne, on se demandait s’il allait être présent.

Et au moment où la cérémonie démarrait, avec les forwards présentés dont LeBron James en dernier pour ponctuer cette fabuleuse liste d’ailiers et ailiers-forts, toujours pas de trace visible de MJ. Si ça se trouve, comme pour la pub officielle des NBA 75, le numéro 23 ne sera vraiment pas là… Bref, restons sur nos priorités, LeBron troque son maillot et short de la première mi-temps pour un impeccable costard semblable à celui de tous ses copains légendaires, et le King en profite pour accueillir une énorme ovation de la part de son peuple, celui de Cleveland présent sur place évidemment. Place aux pivots avec Shaq qui fait le zouave et Abdul-Jabbar qui envoie un skyhook, on attend donc les arrières et Jordan en dernier, en toute logique. Chaque scoreur passe, chaque guard lève la main, et pour finir juste après Stephen Curry… le voici.

Michael Jordan rentre en scène dans un boucan d’ovation, et la cérémonie prend immédiatement une toute autre dimension. Si l’intro de MJ se fait rapidement et une poignée de main avec Dennis Rodman attire toute l’attention, tout va très vite. Trop vite. Un regard échangé sur la plateforme principale avec LeBron, mais c’est tout. On se dit alors que ça y est, ce sera tout pour nous ce soir et c’est déjà très bien, pas d’images exclusives. Pas d’embrassade, de photo iconique, rien entre les deux athlètes les plus forts de l’histoire de ce sport.

Et là…



Juste 20 secondes entre les deux meilleurs basketteurs de l’histoire de l’humanité 🔥🔥🔥pic.twitter.com/ftMFu61MaI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Ces 20 secondes, suspendues hors du temps.

Pendant que tous les autres joueurs se passent la bise ou quelques compliments, l’attention du monde entier est sur LeBron et Jordan. Le King serre Michael de toutes ses forces, et le respect inonde les écrans des observateurs entre les deux hommes. Jordan reste l’idole de LeBron, celui qui lui a donné envie de porter le numéro 23, de le rattraper pour devenir le GOAT, d’accomplir des choses inimaginables quand il était plus jeune, pas très loin de cette grande salle de basket à Cleveland. Les caméras s’agglutinent autour du duo, et le moindre détail est récupéré à l’image ou au son : un mot sympa dans l’oreille, une tape dans le dos. Il y a quelque chose d’à la fois fort, doux, chaleureux et incroyablement puissant dans cette image qui va faire le tour du monde. Un partage de la même passion, une colline partagée elle aussi à deux, une transmission de bâton peut-être ? Chacun sa répondre. Après l’émotion viennent les sourires.

LeBron recule et lâche son meilleur smile, tandis que Jordan met sa grande paluche gauche sur l’épaule droite de LeBron, en bon paternel. Pourtant, c’est bien James qui lui prend quelques centimètres et kilos. Une blague entre les deux hommes fait complètement craquer Jordan, qui se penche sur le torse du King et montre sa plus belle boucle d’oreille signature. Une dernière poignée de main entre LeBron et Jordan termine ce moment unique, et les deux repartent dans leur propre direction. Qui sait quand est-ce qu’on les reverra réunis ? Est-ce que ce sera le cas ? Personne ne le sait. Mais tout le monde sait une chose cependant, en tout cas n’importe quel basketteur ou basketteuse sait ceci : cette image, elle restera gravée dans la tête pendant de longues années. Car ce n’est pas tous les jours qu’on voit les deux joueurs les plus forts de l’histoire se croiser et avoir un tel échange. On se sent à la fois privilégiés, et on en redemande. Qui sait, lors d’une future présentation au Hall of Fame ? Ou un record au scoring ?

Il y a des horloges de 24 secondes qui passent à la vitesse de la lumière, et des horloges des 24 secondes qui passent au ralenti. Quand LeBron James et Michael Jordan se croisent et se serrent dans les bras, c’est le temps qui s’arrête. Buvez, re-buvez et re-buvez encore ces images. Avoir autant de respect, d’appréciation et de chaleur entre les deux plus grandes légendes du basketball, on ne peut pas demander mieux. Vive la NBA.