LeBron James plante le shoot de la gagne du All-Star Game 2022 : le Roi, à Cleveland, devant son public, ça ne pouvait pas finir autrement

Quel finish. Mais quel finish ! Serré de bout en bout, le 71e All-Star Game nous a offert une belle dose de suspense jusqu’à la fin, avec deux équipes au taquet dans les dernières minutes pour tenter de rafler la win. Et devinez qui a fait la diff’ au moment clé ? LeBron James, of course.

Look

If you had

One shot

Or one opportunity

To seize everything you ever wanted

In one moment

Would you capture it

Or just let it slip?

Difficile de trouver mieux que les paroles d’Eminem dans Lose Yourself pour résumer la dernière action du match. 161-160 pour la Team LeBron, un panier à marquer pour remporter la victoire, la balle dans les mains du King. Et puis ça.

LEBROOOON QUI PLANTE LE SHOOT DE LA VICTOIRE !!! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/iWPUwTbipA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Quelque part, cela ne pouvait que se terminer comme ça. LeBron James – dans son royaume de l’Ohio et dans la salle où il a réalisé nombreux de ses plus grands exploits – s’est retrouvé en un-contre-un face à Zach LaVine. Malgré la contestation du joueur des Bulls, malgré l’aide de Joel Embiid, ça a fait ficelle. « CLEVELAND, THIS IS FOR YOU ! » Yes, LeBron a profité de son retour dans son État natal pour offrir un magnifique cadeau à ses anciens fans. Si un autre gamin originaire de l’Ohio, à savoir Stephen Curry, a volé la vedette à tout le monde en plantant… 16 banderilles pour 50 pions au final, le King ne pouvait tout simplement pas laisser échapper un tel moment, une telle opportunité.

« Je ne pouvais pas rêver mieux. » – LeBron, après le match

Ce game-winner s’ajoute à la longue liste des exploits du King à Cleveland, et fortifie ainsi un peu plus la légende du kid d’Akron. Alors oui évidemment, ce n’était qu’un All-Star Game, autrement dit un match de gala sans véritable enjeu et qui pour beaucoup a perdu de sa valeur au fur et à mesure des années. Mais en matière de symbole, c’est lourd, surtout dans une soirée où la NBA a célébré les 75 meilleurs joueurs de l’histoire pour son 75e anniversaire. La plupart des plus grandes légendes du basket étaient là, on a même vu une superbe accolade entre LeBron James et Michael Jordan, bref l’émotion était vive. Alors quelque chose nous dit que cette soirée gardera une place à part dans le rayon des plus grands souvenirs du King.

Ce game-winner, il a aussi été rendu possible par la mise en place de l’Elam Ending en 2020, un concept qui a pour but de rendre les fins de match plus intéressantes à travers un target score à atteindre. Au lieu de jouer 12 minutes dans le dernier quart-temps, c’est la première équipe à 163 points qui était nommée gagnante lors du All-Star Game de cette nuit. Pourquoi 163 ? Parce qu’on a ajouté 24 unités (hommage à Kobe Bryant) au plus gros total après trois quart-temps (139 pour la Team Durant). Après la soirée claquée d’hier et notamment le nouveau format du Skills Challenge qui a rendu ce dernier un peu bordélique, l’Elam Ending a une nouvelle fois fait ses preuves cette nuit à Cleveland, comme ce fut le cas il y a deux ans. Alors s’il vous plaît la NBA, ne changez rien par rapport à ça.

LeBron James qui plante le game winner devant son public de Cleveland et qui reste ainsi invaincu depuis le changement de format du All-Star Game en 2018 (avec la mise en place des capitaines qui draftent les joueurs), c’était probablement la plus belle fin qu’on pouvait imaginer. Et c’est bien comme ça que ça s’est déroulé.