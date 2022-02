Le All-Star Game en quelques tweets : revivez toute la soirée en image, spoiler ce fut incroyable du presque début à la fin

C’est exactement pour ça que le NBA All-Star Game reste l’évènement majeur d’une saison, la porte d’entrée à ses nouveaux fans. On est d’accord, niveau basket on ferme les yeux le temps d’un soir, quoique, mais alors en ce qui concerne les kilos de fame ? Absolument rien ne concurrence ce dimanche de février. Encore plus ce soir du fait de la célébration en grande pompe des NBA 75 Greatest, et il y avait donc BEAUCOUP de chose à retenir de cette incroyable soirée. On en a parlé sur le site préféré de ton site préféré, on en parlera encore toute la journée, mais pour revivre ces quelques heures fates et furieuses minute par minute et comme si vous y étiez c’est juste ici !

On dirait pas comme ça mais c’est le joueur de basketball le plus technique de votre planète pic.twitter.com/Kz7xS9aIx0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Merde, Donovan Mitchell ne pourra pas jouer ce soir… J’espère que c’est rien de grave, apparemment c’est respiratoire. pic.twitter.com/RqKENGdMH7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Nan ça c’est trop 💙 Wolves greatness : Karl-Anthony Towns et Kevin Garnett pic.twitter.com/30v1n3dndm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

T’ajoutes Larry Bird et Bill Russell sur la photo et on est bons ☘️ pic.twitter.com/mdNPiWZQpB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

La Team LeBron est prête également 🔥 pic.twitter.com/K5jPjlDioP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

BWAAAAAA la Laker Nation incroyable 🔥🔥🔥 Shaq, LeBron, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, James Worthy, Bob McAdoo, Magic…pic.twitter.com/oiwGlT39ce — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

BORDEL les meneurs de légende… 😱😱😱😱 Jason Kidd, John Stockton, Magic Johnson, Chris Paul, Gary Payton, Damian Lillard, Oscar Robertson, Isiah Thomas… ❤️❤️❤️pic.twitter.com/LrZABUsFwU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Incroyable. Juste incroyable d’avoir TOUTES ces légendes dans la même pièce. ⭐️ NBA 75 ⭐️pic.twitter.com/IC5A9gaMZN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

How it started. How it ended. pic.twitter.com/SpwOdHpUUo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Tyler Herro est dans la place. pic.twitter.com/ZFug5RlleD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

5 000 personnes qui le huent téma son sourire 😭❤️ pic.twitter.com/HhOIalC1u5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Papapapapapapapa l’intro pour LeBron les FRISSONS 🥶🥶🥶❤️❤️❤️pic.twitter.com/1xcEuADE2K — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Just 2 kids from Akron, Ohio. pic.twitter.com/SmWvydwfUz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

*Tir de Westbrook avec la planche* LeBron : pic.twitter.com/7kdvMPtpQZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Le speech d’Erik Spoelstra, pendant ce temps-là les cartes de jeu sont encore sur la table et Embiid compte la thune qu’il vient de gagner au poker 💀💀💀💀 pic.twitter.com/bKkSfA2ReI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

TRAE YOUNG ➡️ JA MORANT 🔥pic.twitter.com/BdFEn1vhIJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

360 signé Rudy Gobert pic.twitter.com/QHRaqQqH1T — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

La réaction de Giannis après le alley-oop de Ja 😩 pic.twitter.com/4SbRB36kdh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

ALLEY-OOP 360 SIGNÉ JA MORAAAAANT 🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/oAjtLxlqoJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

⭐️ LA PHOTO OFFICIELLE DES 75 NBA GREATEST ⭐️ #NBA75 pic.twitter.com/t20mil5VdF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Tu sais qui est présenté en dernier mdr tu sais je sais nous savons — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

« On joue en 1 contre 1. Toi et moi, maintenant. » 🐐🐐🐐pic.twitter.com/tFBWYIBZvK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Juste 20 secondes entre les deux meilleurs basketteurs de l’histoire de l’humanité 🔥🔥🔥pic.twitter.com/ftMFu61MaI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

C’est vraiment un truc de malade avec Jordan. On sait pas s’il vient, il débarque, et le truc devient encore plus extraordinaire. Y’a un truc indescriptible. Les scènes avec LeBron et les autres jeunes joueurs sont incroyables. Quels moments, c’est fou. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

CHEF CURRY IS ON FIREEEEEEEpic.twitter.com/wYiS3BGeu5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Hahahahahahaha ça n’a AUCUN sens pic.twitter.com/TBzKeK9YdG — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Ça va être incroyable quand Curry va faire un 3/12 à trois points dans deux semaines et les fans des Warriors vont jeter leur téléphone à l’unisson dans la cuvette — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Faut se rendre compte du délire, LeBron et Jordan viennent de se faire un hug pendant 30 secondes et l’autre zinzin il a rangé ça dans le rétroviseur en mettant des shoots de la buvette c’est un immense malade — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Mesdames et messieurs : ce sport est le basketball.pic.twitter.com/292KyryElT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

16EME TIR À TROIS POINTS POUR STEPH AVEC UNE MAIN DANS LA TRONCHE 😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

LEBROOOON QUI PLANTE LE SHOOT DE LA VICTOIRE !!! 🔥🔥🔥pic.twitter.com/iWPUwTbipA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

50 points pour Curry. Tir de la victoire pour LeBron. Akron, Ohio, ville sympathique. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

LeBron n’a JAMAIS perdu depuis le changement de système du All-Star Game avec capitaines. 5 matchs, 5 victoires. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Hué pendant les présentations. 50 points

16/27 à trois points MVP du All-Star Game 2022. pic.twitter.com/ledK22xcpz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Michael Jordan était présent ce soir, LeBron James a mis un immense shoot de la gagne, Stephen Curry a planté un record de tirs à trois points et vous vous demandez comment on se sent ? C’est le nirvana, tu peux pas demander mieux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022

Je vous laisse faire le calcul, ce mec est incroyable ❤️ https://t.co/WzXUed881P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 21, 2022