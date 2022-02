Karl-Anthony Towns a sauvé notre soirée : victoire au 3-points Contest, alors… c’est qui le meilleur shooteur de l’histoire chez les big men ?

S’il n’y avait qu’un concours à retenir de la soirée ce serait celui-ci. Le seul où on a eu un peu de sérieux et où le niveau de la finale était vraiment salasse. Comme souvent cela n’arrive jamais, à la fin c’est Karl-Anthony Towns qui a gagné, et sans avoir jamais décollé les deux pieds du parquet le pivot des Wolves a dominé un duo Trae Young / Luke Kennard pourtant bien inspiré.

Le concours débute avec les partitions de Desmond Bane et Zach LaVine, et tout de suite un coup de stress nous envahit. Après avoir assisté au Skills Challenge quelques minutes auparavant on voyait ainsi une nouvelle purge arriver à grands pas, puisque le premier est complètement struggle tandis que le second ne finit même pas son tour alors qu’il avait mis son rack de ballons à deux points tout à la fin. Allez, café. Pourtant et heureusement, la suite est une agréable surprise. Luke Kennard arrive et canarde comme un petit fou. Il a une adresse de cochon – ou de canard – et finit le tour avec 28 points, de quoi l’envoyer haut la main en finale. Patty Mills et Karl-Anthony Towns font également de bons passages, et on glisse aussi une mention spéciale à notre cycliste préféré Fred VanVleet qui aura réussi à détruire la tranche sur son premier shoot avec un vrai tir de sagouin ça. Vient ensuite le tour de Trae Young, qui passe en dernier avec la possibilité de foutre un grand coup de clim dans la salle. L’archer est un peu déréglé et arrive avec pas mal de retard sur son dernier rack mais il enchaine alors les ficelles et tout se joue sur son dernier shoot avec un ballon à deux points. Il casse le poignet et… ICE. On dit Ciao ciao arrivederci à Patty Mills et on tourne une page de pub avant la finale.

Karl-Anthony Towns, qui avait fait le plus petit score pour se qualifier, va donc ouvrir le bal et… le refermer illico presto rosso. Droit comme un I, avec un avant-bras et un poignet qui font absolument tout le travail, on regarde le gros chat enchaîner les ficelles comme s’il était dans son jardin. Le coquin finit à 29 points et le concours semble déjà complètement plié mais Trae Young n’est pas de cet avis et il avait besoin d’un peu d’adversité pour se motiver à venir caresser de la ficelle à la chaîne. Le parcours est bon, le score grossit sans s’arrêter mais le coup de chaud de KAT suffira in extremis à faire fondre les dernières flèches glacées de l’archer d’Atlanta. Luke Kennard va ensuite suivre le même chemin qu’Ice Trae et finit lui aussi à 26 points, sur la globalité du concours il aura été meilleur que tout le monde mais KAT a été plus clutch. Fact.

« Je suis le meilleur shooteur de l’histoire chez les big men » avait déclaré Charles-Antoine Villes en décembre, et à défaut de rentrer dans ce débat on ne peut en revanche pas lui reprocher de joindre les actes à la parole, lui qui tourne à 41% depuis l’extérieur de la litière cette saison. KAT est désormais détenteur d’un titre au 3-points Contest comme un certain… Dirk Nowitzki, tiens tiens, qui l’avait emporté en 2006.

S’il y avait bien une lueur d’espoir à trouver en ce samedi bizarre elle venait donc du 3-points Contest. La victoire de KAT est nette et sans bavure, et son sourire de gosse, ses gestes de soulagement et/ou de satisfaction trahissaient cette nuit l’importance qu’il avait accordé à l’évènement. Congrats chaton, on t’enverra des croquettes de félicitations.