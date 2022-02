Taco Bell Skills Challenge 2022 : la Team Cavs s’impose à domicile, mais c’était surtout un joyeux bordel

Tout comme le Rising Stars Challenge, le Taco Bell Skills Challenge avait droit à un vent de fraîcheur cette année. Une toute nouvelle formule où trois équipes s’affrontaient dans des épreuves remodelées, et si on était circonspect quand on a découvert les nouvelles règles… on avait sacrément raison. On sent que les idées ont fusé dans le bureau d’Adam Silver mais il n’y a eu absolument aucun tri : les mecs ont tout pris et ils ont tout mis. Après avoir vu le résultat on se dit qu’à vouloir copier le cirque Zavata ils auraient au moins pu foutre des fauves et des cracheurs de feu, on va soumettre l’idée pour l’an prochain.

Avant de parler plus en détail de ce grand souk américain revenons un peu sur la nouvelle formule de ce Skills Challenge. Dans l’équipe des Rooks on retrouvait pour notre plus grand plaisir Scottie Barnes, après ses folies de la veille, aux côtés de Josh Giddey et Cade Cunningham. Ils affrontaient la team des Antetos, composée des trois frères Antetokoúnmpo, et la team des Cavs, qui jouait à domicile et dans laquelle on retrouvait Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen. Jusque-là tout va bien. Passons au décompte des points… 100 points pour l’équipe qui gagne le challenge au shoot, 100 pour celui à la passe, 200 pour celui du dribble et les deux meilleures équipes se départagent avec un shoot du milieu du terrain. On part sur de bonnes bases de n’importe quoi, rien que sur la manière de compter.

Le premier exercice commence et les Rooks enchaînent les shoots depuis différents spots autour de l’arceau. Plus les positions sont compliquées plus une filoche rapporte des points, et à ce petit jeu-là nos amis les rookies vont être plutôt… mauvais. Seul Josh Giddey fait bonne impression en shootant en se déplaçant à deux à l’heure. Interdit de shooter deux fois de suite du même spot, alors quand vient son tour Giannis Antetokounmpo se met donc à taper des sprints à deux mille à l’heure entre ses shoots pour en faire le plus possible. Heureusement que le double-MVP est là pour rattraper la nullité de ses frangins, et les Trois Frères vont malgré tout finir avec moins de points que le seul Darius Garland qui réalise une masterclass en alternant des shoots à 9 mètres et à 3-points face au cercle. Vous l’aurez compris : les Cavs remportent donc les 100 points de cette première manche.

S’ensuit un exercice à faire chialer de rire toutes les mouettes de Méditerranée. L’objectif ? Mettre le ballon dans des cibles de 1273 mètres de diamètre qui bougent à une vitesse de l’ordre d’un centimètre par minute. L’idée est d’évaluer le talent des protagonistes à la passe mais avec ce degré de précision tout le monde peut évidemment se prendre pour John Stockton. Les trois teammates de chaque équipe passent en même temps, on a l’impression d’être à un concours d’auto-tamponneuses et à ce jeu là les Antetos l’emportent au Tie Breaker, on a rien compris à la règle au passage, malgré les magnifiques passes main gauche de Darius Garland qui étincelle encore de son talent.

Attention, parce que le plus incroyable est encore à venir. Le concours de dribbles est exceptionnel, avec la présence en fin de trajet d’un petit moulin qui vient contester un shoot à 3-points. Visuellement c’est très mignon mais ce truc aurait eu un minimum de crédibilité s’il avait été un mètre plus haut et s’il n’avait pas ressemblé à des sabres lasers. Dans la pratique ? Ce concours est encore plus incroyable qu’on ne pouvait s’y attendre. Josh Giddey, qui passe en premier, va ainsi faire gagner les siens en traversant toutes les portes du slalom… mais sans slalomer autour. Tout va bien dans le meilleur des mondes et les Rooks empochent les 200 points. Ce qui devait arriver arriva ensuite. Deux équipes finissent à égalité et la NBA n’avait évidemment pas prévu de solution à cette situation qui ne pouvait pourtant pas être plus prévisible. On se retrouve donc avec un petit duel depuis le parking entre Darius Garland et… Thanasis Antetokounmpo, bon choix mdr, autant vous dire qu’après un seul shoot du meneur les Cavs se retrouvaient en finale contre les Rooks. Le plus rapide à faire ficelle depuis le milieu du terrain remporte alors le concours et il faudra neuf secondes aux Rooks pour que Cade Cunningham plante le sien mais seulement cinq pour qu’Evan Mobley ne devienne le héros de la soirée en offrant une victoire à domicile à sa joyeuse bande de chevaliers.

Ce Skills Challenge ressemblait donc davantage à une kermesse de fin d’année avec chamboule-tout, pêche à la ligne et autres fantaisies. Après une telle soirée les émotions sont partagées. Du rire, des larmes, de la confusion, le sentiment d’avoir assisté à l’un des pires spectacles all-time dans un All-Star Weekend mais en même temps… le sentiment d’avoir vu quelque chose de légendaire par son degré de clownerie. Bref on est un peu perdu, et on aimerait juste faire passer un message à notre chère NBA : pose toi, et fais le tri dans ta tête, car abondance de biens peut parfois vous nuire.