Résumé NBA (scores, stats, highlights) : un Skills Challenge bordélique, un Karl-Anthony Towns au sommet et un Slam Dunk Contest dérangeant

Historiquement, la soirée du samedi lors du All-Star Weekend rentre souvent dans nos têtes pour ne plus jamais en sortir. Soit de manière très positive, soit… bah soit comme cette nuit. Trois concours, deux et demi qui nous ont fait pioncer, et heureusement qu’un gros chaton avait des choses à prouver.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

Le Skills Challenge nouvelle génération est un concept à re-travailler. Les équipes de 3 c’est parfait et ça rajoute un peu de storytelling, mais alors les règles, les plots, les racks, les moulins, les arbitres et absolument tout ce qui traînait sur le parquet c’était trop. Trop, trop, trop.

On aura quand même pu apprécier la vista et le talent de la jeune garde des Cavs, à domicile qui plus est.

Luke Kennard avait commencé très fort, Trae Young a fini très fort, mais Karl-Anthony Towns, lui, il a commencé fort ET il a fini très fort.

Et du coup sa campagne pour être considéré comme le meilleur sniper all-time chez les big men prend encore un peu plus de sens.

Que dire sur le concours de dunks ? Honnêtement ? Que c’était claqué, n’ayons pas peur des mots. Un plateau moyen, une centaine de dunks ratés, du cinoche pas possible, et un sentiment de gêne qui s’est emparé de nous pendant presque une heure. Please, on espère que ce n’était qu’un cauchemar.

# Quelques souvenirs de la nuit

Incroyable le round d’Evan Mobley !

Le poignet est fluiiiide pic.twitter.com/c3tggnHwuR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

EVAN MOBLEY LE MONSTRE !! pic.twitter.com/qMA78Eridk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Le maxi round de Luke Kennard !pic.twitter.com/PGyMEW1zXr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Un dunk par heure. Le Sleep Dunk Contest. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Je rappelle que la règle numéro 1 du dunk contest reste de… réussir son dunk. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Nan ça devient gênant là — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Pire Dunk Contest de l’histoire…? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Je sais pas si c’est le pire Dunk Contest de l’histoire de la NBA ou du sport le basketball tout court mdr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

Jsuis comme ça là devant mon écran pic.twitter.com/COJSSFBQKj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2022

