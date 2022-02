Chris Paul pourrait rater quelques matchs après le All-Star Game : au vu du bilan des Suns, il peut même partir trois semaines à Palavas

L’histoire entre Chris Paul et ses mimines est pour le moins compliquée et elle pourrait voir un nouveau chapitre venir gâcher son début de printemps. Touché sur un contact avec Jae ‘Sean Tate lors du dernier match mercredi face aux Rockets avant de se faire expulser pour un écran mobile… sur un arbitre, Chris Paul n’avait pas donné de nouvelles de sa blessure depuis. C’est désormais chose faite, enfin presque.

Il est apparu avec une atèle à la main, samedi après-midi lors d’un entraînement avec la Team LeBron. Deux questions nous sont donc venues très vite à l’esprit : 1) mais qu’arrive-t-il à Chris Paul et 2) depuis quand les mecs s’entraînent-ils pour le All-Star Game. Blague à part, le meneur des Suns a fort logiquement été interrogé à ce sujet en conférence de presse, et comme d’habitude lorsqu’il s’agit de sa main et encore plus depuis qu’il est arrivé à Phoenix, CP3 est resté vague, flou, en substance sur les infos qu’il livre :

Je veux jouer, tout le temps. Quand j’ai senti le choc sur ma main j’étais fou pour un tas de raisons. Evidemment on ne va rien précipiter, le but est de retrouver les sensations le plus vite possible, et à la seconde où je serai capable de jouer je vous assure que je jouerai. On est à 48-10 et si je devais être absent un certain temps je pense que les gars le comprendraient. Il y a toujours un peu de frustration lorsqu’il s’agit d’une blessure, mon chirurgien fait presque partie de la famille maintenant.

L’historique chirurgical de Chris Paul avec sa main et/ou son poignet ? Quatre opérations, dont l’une l’été dernier et dans le plus grand secret. Depuis son arrivée chez les Suns les dirigeants de Phoenix et leur leader ont pris le parti de garder un maximum d’info sous le manteau, c’est un choix, et pour le coup on repart donc sur le même mode de communication avec une absence annoncée à demi-mot mais pas vraiment d’infos sur la gravité ou non de sa blessure. Envie de se dire que les Suns ont tout intérêt à préserver le petit général en vue des Playoffs, car ils en auront évidemment besoin et parce qu’ils peuvent se le permettre, mais… envie de se poser quelques questions tout de même, et surtout d’espérer que le bobo est superficiel car ce serait terrible de voir l’incroyable saison de CP3 – et des Suns – une nouvelle fois gâchée par une blessure.

Pas d’info cependant concernant une éventuelle absence ce soir pour le All-Star Game, plutôt rassurant du coup, mais on gardera assurément un œil sur la moindre annonce en provenance du clan Chris Paul et/ou de Phoenix. Ce n’est peut-être pas grand chose, c’est peut-être même rien du tout mais attention, le destin d’une saison tient parfois à une phalange.