Certains se demandaient si les Suns comptaient réellement sur lui, d’autres se questionnaient carrément pour savoir s’il avait ne serait-ce que rejoint la ville. Bingo, Théo Maledon est bel et bien un joueur des Suns, il est invaincu, et il est même le seul joueur du roster à n’avoir perdu aucun ballon cette saison. Wow.

C’est décidément une nuit importante qui se termine pour le basket français. Evan Fournier a rejoint les Detroit Pistons, Victor Wembanyama a disputé la troisième guerre mondiale face à l’Allemagne, Killian Hayes a été relâché par Detroit, l’ASVEL a encaissé un triple-double du futur en EuroLeague et… roulement de tambour, Théo Maledon a rejoué au basket, enfin façon de parler.

Le dernier match du meneur français ? Le 29 novembre dernier face aux Knicks, et la Maledance jouait encore pour les Hornets. Son dernier panier ? Au Madison encore une fois, le 12 novembre dernier.

Signé depuis par les Suns, en tant que two-way contract, Théo prenait son mal en patience et c’est tout heureux qu’il a du apprendre hier soir les départs de Chimezie Metu, Keita Bates-Diop, Jordan Goodwin et Yuta Watanabe, quatre départs et deux arrivées (David Roddy et Royce O’Neale) qui libèrent donc selon nos calculs deux places dans le rostern de quoi laisser espérer à Théo, au moins, une petite place au bout du banc des Suns.

C’est ce qu’il s’est passé cette nuit, lorsque l’ancien meneur de l’ASVEL et du Thunder est entré à 1,14 de la fin d’un match plié, en compagnie des quatre mousquetaires que sont Bol Bol, Saben Lee, Udoka Azubuike et Nassir Little. La prod de Théo durant ces 74 secondes ? Un drive qui échoue face au terrible Omer Yurtseven épicétou, step by step, la prochaine fois on vise les deux minutes sur le terrain.

Un retour très discret donc, mais les moves de la trade deadline ont en tout cas conforté l’idée que les Suns comptaient apparemment sur Théo Maledon, même pour une utilisation très parcimonieuse. Y’a pire hein, on en connait qui n’ont même plus de franchise.