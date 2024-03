Longtemps aux commandes de ce match, le Thunder s’est fait une grosse frayeur en laissant les Suns remonter un retard de 24 points mais Shai Gilgeous-Alexander a rappelé dans le money time pourquoi il était un candidat pour le MVP. OKC s’installe seul aux commandes de la Conférence Ouest !

Le choc de ce dimanche à l’Ouest est pour le Thunder ! Cette affiche de gala en bout de nuit a longtemps semblé promettre une raclée mais la révolte des Suns en seconde mi-temps aura permis de relancer un match plaisant et serré jusqu’au bout.

Si on devait faire de ce match une pièce de théâtre, on dirait sans doute que les premiers actes ont été marqués par un soleil mourant comme des Suns incapables de tenir la distance face à une équipe du Thunder sûre de sa force derrière son leader, Shai Gilgeous-Alexander. Le Canadien s’amuse à cuisiner Phoenix, Lu Dort reste attaché au short de Kevin Durant en défense et malgré le chantier de Jusuf Nurkic à l’intérieur (31 rebonds, record de franchise !), OKC est logiquement devant et assez facilement.

Jusuf Nurkic finished tonight’s game with 31 rebounds 🤯

▪️ Suns franchise record for most rebounds in a game

▪️ Most rebounds by any player since the 2010-11 NBA season pic.twitter.com/PUYO2tUMo2

— NBA (@NBA) March 4, 2024

Sur un énième pull-up de SGA, l’écart grimpe à 24 points ! Gare au long garbage time à venir se dit-on. Et non ! Les shooteurs de Phoenix vont faire de la résistance avec une pluie de 3-points. Quand ça ne rentre pas, Nurkic est là sous les panneaux pour conclure ou ressortir vers un autre shooteur. Le Thunder est dans le creux de la vague. La salle est bouillante et les paniers s’enchainent. Phoenix finit le quart-temps sur un 25-5 et le match est totalement relancé.

Le début du money time est encore à l’avantage des Suns avec un petit 9-1 à coups de tirs primés en seulement 2 minutes. Phoenix a clairement un coup à jouer mais OKC n’en a pas fini. Chet Holmgren et Jalen Williams répondent à un Bradley Beal bouillant (31 points) pendant que Shai souffle un coup sur le banc. Le retour du Canadien change tout. Il inscrit 11 points de ses 35 points sur les 6 dernières minutes tout en se montrant déterminant défensivement face à Nurkic puis KD. Phoenix prend un coup sur la tête et déjoue offensivement avec plusieurs pertes de balle au pire des moments, symbole d’une soirée compliquée dans ce secteur (22 ballons perdus..). La remontada était belle mais elle restera un peu courte, OKC aura eu besoin de s’y reprendre à deux fois mais l’emporte grâce à sa superstar.

SGA steps back from the midrange to put OKC ahead by 6 down the stretch in the 4Q!

OKC-PHX Live on ESPN pic.twitter.com/nTjqEh6HmV

— NBA (@NBA) March 4, 2024

Au classement, le Thunder profite de la défaite des Wolves en début de soirée pour s’installer seul en tête de la Conférence Ouest. Les Suns restent eux à la septième place et manquent une occasion de revenir dans le Top 6 alors qu’ils auraient pu dépasser les Kings en cas de succès.

Avec cette défaite ?

Mesdames et messieurs, votre nouveau leader de la Conférence Ouest :

Le Oklahoma City Thunder.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2024