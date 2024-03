On y est ! Le mois de mars est arrivé, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être…

Les résultats de la nuit

Mavericks – Sixers : 116 – 120 (stats)

: 116 – 120 (stats) Celtics – Warriors : 140 – 88 (stats)

– Warriors : 140 – 88 (stats) Wolves – Clippers : 88 – 89 (stats)

: 88 – 89 (stats) Magic – Pistons : 113 – 91 (stats)

– Pistons : 113 – 91 (stats) Raptors – Hornets : 111 – 106 (stats)

– Hornets : 111 – 106 (stats) Cavaliers – Knicks : 98 – 107 (stats)

: 98 – 107 (stats) Spurs – Pacers : 117 – 105 (stats)

– Pacers : 117 – 105 (stats) Suns – Thunder : 110 – 118 (stats)

Le Tankathon 2024

Bonne opération du jour – Hornets, Pistons

On ne change pas une équipe qui perd en Caroline du Nord ou dans le Michigan. Detroit ne semble pas vouloir laisser le bonnet d’âne à Washington et Charlotte aura peut-être une meilleure chance de choper le first pick si San Antonio gagne encore quelques matchs.

Mauvaise opération du jour – Spurs, Raptors

Transition parfaite avec les Spurs, qui reviennent dangereusement sur le 4ème pire bilan qui appartient à Charlotte. Seuls deux matchs séparent les deux équipes désormais. Les Raptors n’ont eux toujours pas envie de perdre et leur pick risque donc de filer à.. San Antonio. On rappelle que Toronto doit être dans le Top 6 de la Draft pour garder son choix. C’est loin d’être gagné.

Le programme de la nuit prochaine

1h30 : Nets – Grizzlies

2h : Bucks – Clippers

2h : Wolves – Blazers

3h : Jazz – Wizards

4h : Kings – Bulls

4h30 : Lakers – Thunder

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

