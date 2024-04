Dix franchises NBA joueront pour du beurre cette semaine… enfin presque

La saison régulière touche à sa fin dimanche soir, avec d’ici là cinq énormes soirées au programme. Mais si 20 franchises NBA ont encore tout ou presque à jouer dans les jours qui viennent, dix autres sont mathématiquement hors course pour les Playoffs, et depuis un bail pour certaines d’entre elles. Voici donc la présentation du dernier rang de la classe, et on tente de vous filer quelques raisons tout de même de regarder dans leur direction cette semaine.

NB : les Celtics (qui mènent outrageusement la Conférence Est) auront également une semaine sans enjeu mais, par respect, on ne les mettra pas dans le même sac.

Rockets

Dillon Brooks va bien péter un câble au moins une fois avant de partir en vacances. De son côté, Jalen Green a encore quelques jours pour réaliser un match de titan. Jabari Smith Jr. va aussi pouvoir essayer de faire 2/2 aux lancers francs. Fred VanVleet a de la chance, sa saison de basket s’arrête juste à temps pour entamer la préparation des grands tours. Objectif ? Triplé Giro – Tour – Vuelta.

Pistons

Evan Fournier rejouera-t-il cette saison en NBA ? Oui, sans doute. Est-ce que ce seront ses derniers matchs en NBA ? Rien n’est moins sûr. Allez, faut se dire qu’on aura droit à Vavane tout l’été. Avec le meilleur maillot qui soit !

Blazers

Rayan Rupert, les 30/18 qui servent à rien de Avton et les 3/17 du scooter presque Rookie of the Year. Peut-être que vous aurez aussi l’occasion d’en entendre parler au petit-déjeuner, quand ils en auront pris 80 dans la ganache pour clôturer la saison.

Nets

Nicolas Vrignaud, journaliste chez TrashTalk et fan des Nets (ça existe), qui saigne du nez en repensant à son scénario cauchemar pour Brooklyn, écrit en début de saison, qui qualifiait au moins l’équipe au Play-in. C’est un exploit que les Nets aient réussi à faire pire. Mikal Bridges… Sérieusement ? Circulez, y’a rien à voir.

Hornets

Tendre pensée à la fanbase de Charlotte, partagée entre le plaisir de voir Brandon Miller cartonner et la crainte d’apprendre d’ici la reprise de la NBA qu’un joueur de l’équipe s’est fait arrêter par la police. La lutte sera rude avec les Spurs pour le top 3 de la Lottery.

Wizards

Peut-être que Jordan Poole va faire un carton à 23 points. Sait-on jamais.

Raptors

Une fin de saison avec deux matchs à Miami. On en connaît qui ne vont sans doute pas se priver pour prolonger leur séjour et se la jouer Spring Break, un mois après tout le monde.

Grizzlies

À Memphis, la liste de blessés est aussi longue que le ticket de courses qui précède Noël. Un Noël où vous recevez 25 personnes hein. C’est peut-être un bon filon de regarder, histoire de trouver des noms de joueurs complètement loufoques. Bonjour DeJon Jarreau.

Jazz

Tous les joueurs importants sont absents ou presque, le calendrier comporte les Nuggets, les Rockets, les Clippers et les Warriors. Quatre belles dérouillées au programme, sur le papier. Ça donne envie, non ? Non.

Spurs

Victor Wembanyama.

Cordialement, la direction.