Chris Finch devrait être sur le banc pour le Game 1 entre Denver et Minnesota

Lors de la fin de série contre les Suns au premier tour, l’entraîneur Chris Finch s’était… blessé suite à une collision avec son joueur Mike Conley le long de la ligne de touche. De quoi mettre en doute sa présence sur le banc pour le début de la série contre Denver ce samedi. Mais Coach Finch devrait bien être là !

C’est Shams Charania (The Athletic) qui a annoncé la nouvelle : victime d’une rupture du tendon rotulien, Chris Finch sera normalement assis près du banc lors du Game 1 de la nuit prochaine. Il pourra ainsi donner ses consignes à son assistant Micah Nori, qui sera en première ligne pour parler aux joueurs pendant la rencontre.

There is increased optimism that Timberwolves coach Chris Finch — who has a torn patellar tendon — will be seated near bench for the Timberwolves-Nuggets series, sources tell @ShamsCharania and @JonKrawczynski. pic.twitter.com/DzP9we7CL2

C’est une bonne nouvelle pour les Wolves, qui veulent évidemment être accompagnés de leur homme fort pour ce début de série sur les terres du champion en titre.

Pour rappel, Chris Finch a été opéré mercredi et est ensuite immédiatement revenu à l’entraînement, en béquilles. Il a fait le déplacement de Minneapolis à Denver hier, soit un jour après le reste de l’équipe des Wolves.

Chris Finch tore his patellar tendon tonight on this play

-He will need surgery likely between rounds

-Timeline of healing is 6 months but usually 1 year before feeling normal pic.twitter.com/9iF94UOOWq

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 29, 2024