Le coach des Wolves Chris Finch s’est… blessé face aux Suns

Si les Minnesota Timberwolves ont sécurisé leur quatrième victoire dans la série, synonyme de sweep, Chris Finch a connu une soirée plus contrastée. Le coach a dû céder sa place un peu avant la fin de la rencontre, et se serait déchiré le tendon rotulien.

Il reste moins de deux minutes à jouer dans ce Game 4 de la série entre les Wolves et les Suns, et Minnesota mène de quatre petits points dans sa quête pour valider le sweep. Mais alors que Mike Conley tente de sauver un ballon, il percute Chris Finch devant la table de marque. Le coach de Minny s’effondre immédiatement en se tenant le genou droit, et semble ressentir une sévère douleur.

Alors que Finch se dirige vers les vestiaires pour être pris en charge par une partie du staff médical, son assistant Micah Nori le remplace au pied levé sur la touche. Les Loups s’imposent finalement sur le score de 122 à 116.

Hope Chris Finch is OK. 🙏🙏

Selon les dernières informations, le coach des Wolves souffrirait d’une déchirure du tendon rotulaire, qui nécessite une intervention chirurgicale. Probablement opéré avant le début de la prochaine série de Playoffs, il sera sans doute affaibli pendant une longue période. La durée de récupération complète de ce genre de blessure s’évalue entre six mois et un an.

La scène est ensuite plutôt inédite. Finch, assis dans la salle médicale du Footprint Center, apparaît touché mais souriant. Pour cause, toute son équipe l’a rejoint pour célébrer la qualification pour les demi-finales de conférence. La joie de remporter une série de Playoffs, pour la première fois de sa carrière d’entraîneur et la première fois depuis 2003-04 pour la franchise, coexiste donc avec ce bobo physique mal venu.

Si une blessure au tendon de ce type n’a rien de réjouissant, le coach a pu compter sur le soutien de tout son effectif. Dans une grosse atmosphère d’entraide, avec ces loups réunis dans la bergerie, Minny a réussi un énorme coup sportif.