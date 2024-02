Vainqueurs des Hornets vendredi soir, les Bucks ont offert à Doc Rivers un 1099ème succès sur un banc NBA. Il en profite donc pour dépasser Larry Brown et s’installer à la 8ème place du classement des coachs les plus victorieux de l’histoire de la Ligue.

Doc Rivers sera-t-il un jour le coach avec le plus de victoires parmi les entraineurs NBA ? Cette phrase peut faire sourire, surtout vu les parcours du Doc en Playoffs, mais c’est pourtant un scénario loin d’être impossible. Sa victoire face aux Hornets lui a permis de monter au 8ème rang all-time et à 62 ans, il peut encore espérer se maintenir en NBA pendant un certain temps, surtout s’il suit la longévité d’un Gregg Popovich (75 ans). Il est actuellement sous contrat jusqu’en 2027 avec Milwaukee.

Congrats to @DocRivers of the @Bucks for moving to 8th all-time in coaching wins! pic.twitter.com/qxG4y0k7Nu

— NBA (@NBA) February 10, 2024

Il y a désormais 377 victoires qui séparent Pop’, numéro un all-time, de Doc Rivers. Sachant que le légendaire coach des Spurs ne devrait plus tarder à rendre son tablier, l’écart devrait se réduire toujours plus dans les prochaines saisons, surtout si le père d’Austin réussit encore à décrocher des postes sur le banc de contenders comme Philly récemment et désormais Milwaukee.

Le prochain objectif pour Doc, c’est Phil Jackson. Le Master Zen compte actuellement 56 victoires de plus que son confrère et sauf catastrophe, Rivers devrait le dépasser en cours de saison prochaine. Si les Bucks font une grosse régulière, Rivers pourrait même aller chercher George Karl (+76 wins) au printemps 2025.

Source texte : NBA