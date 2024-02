Bismack Biyombo finira la saison avec le Thunder

Récemment coupé par les Memphis Grizzlies, Bismack Biyombo n’aura pas traîné pour trouver une nouvelle équipe. Le pivot congolais s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Thunder !

Après Gordon Hayward à la trade deadline, OKC continue de densifier son effectif avec l’arrivée de Bismack Biyombo selon Shams Charania de The Athletic. Le vétéran aurait signé un deal au minimum salarial jusqu’à la fin de la saison.

The Oklahoma City Thunder are adding frontcourt depth, signing veteran center Bismack Biyombo to a minimum deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. Biyombo averaged 5.2 points and 6.4 rebounds over 30 games for Grizzlies this season. pic.twitter.com/LfKdD2DAXF

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2024

S’il ne s’agit pas de la signature de l’année, cela reste un ajout intéressant pour le Thunder. La raquette d’OKC n’est pas vraiment surpeuplée derrière Chet Holmgren et Biyombo peut apporter son expérience, ses qualités défensives et aussi son apport au rebond. Un domaine où le Thunder ne brille pas car la troupe de Mark Daigneault n’est que 25ème au gobage de rebonds cette saison en NBA. Bismack Biyombo, c’est le bon petit soldat prêt à aller dans la boue et son vécu (comme celui d’Hayward) ne seront pas de trop au sein d’une équipe brillante mais aussi très jeune comme celle d’OKC.

Cette saison, Bismack Biyombo a disputé 30 matchs avec les Memphis Grizzlies pour des moyennes de 5,2 points, 6,4 rebonds et 1,1 contre en 24 minutes.

Source texte : The Athletic / NBA