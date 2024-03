Fraîchement signé par le Thunder pour prêter main forte aux jeunes de la raquette d’Oklahoma après avoir été coupé par les Grizzlies, Bismack Biyombo nous a bien fait flipper la nuit dernière en s’effondrant devant son banc. Pas de panique, à priori, tout va bien pour le Congolais.

Alors qu’il n’était pas encore rentré en jeu dans la rencontre contre les Blazers, Bismack Biyombo accueille ses coéquipiers de retour vers le banc pour un temps-mort. Il se tient debout devant Shai Gilgeous-Alexander pour la tape dans les mains usuelle entre benchés et alignés sur le terrain… mais quand les mains des deux joueurs s’entrechoquent, le pivot chancelle, puis s’effondre sur le pauvre Mike Muscala qui n’avait rien demandé. On savait que Shai était charismatique mais pas à ce point. Par chance, il semble seulement retomber sur son postérieur sans heurter sa tête violemment. Toute l’équipe, inquiète, se rassemble alors autour de lui.

Heureusement, Bismack a vite retrouvé ses esprits et a pu se lever de lui-même pour rejoindre le vestiaire où il a pu être examiné par les staffs médicaux du Thunder et des Blazers : on n’est jamais trop prudents. Apparemment, rien à signaler pour le grand Bismack, quand bien même il n’est pas revenu jouer le match. Un simple malaise vagal, mais il passera tout de même une batterie de tests supplémentaires dans la journée pour s’assurer qu’il n’y a vraiment rien qui cloche. Son coach Mark Daigneault s’est montré rassurant à son propos :

“Il va bien. Il s’est juste évanoui. Il était dans le vestiaire à rire et plaisanter pendant la mi-temps”

Soulagement pour l’intérieur vétéran car c’est toujours inquiétant de voir un grand malabar de 115 kilos s’effondrer de la sorte. Lui qui n’est apparu qu’à quatre reprises pour à peine six minutes de temps de jeu en moyenne au sein du très prometteur Thunder aura sûrement quelques bons tuyaux à refiler à la team de Chet pour les (très) grosses échéances à venir. Mais pour le moment on attend encore plus de nouvelles rassurantes pour le pivot.

