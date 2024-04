Dans le dur à Cleveland lors des deux premiers matchs, Orlando a magnifiquement réagi dans le Game 3 en Floride en s’imposant 121-83. Si on savait que le Magic pouvait se montrer hyper solide en défense, on ne s’attendait pas forcément à une telle explosion offensive. Mais Paolo Banchero et ses copains ont-ils gardé assez de munitions pour égaliser dans la série ?

121 points marqués. 51% de réussite au shoot. 13 tirs primés rentrés.

On ne dirait pas comme ça, mais ce sont bien les chiffres de l’attaque du Magic dans le Game 3 de la série en Floride. Des chiffres radicalement différents de ceux des deux premiers matchs à Cleveland, où Orlando a été limité à 84,5 points de moyenne (34% au tir) avec seulement 17 tirs à 3-points marqués au total.

Dans le rôle du pyromane ? Paolo Banchero d’abord, exceptionnel avec ses 31 points – 14 rebonds – 5 passes – 0 turnover à 13/26 au tir (4/9 de loin). Et puis Jalen Suggs (24 points, 9/11 au tir, 3/5 du parking), possédé des deux côtés du terrain alors qu’il s’était blessé dans le Game 2.

Banchero keeps the possession alive and Suggs knocks down the triple 👌

Loud in Orlando early on NBA TV! pic.twitter.com/BYfSiMCkAg

— NBA (@NBA) April 25, 2024

La question, c’est désormais de savoir si le Magic peut rééditer ce genre de performance offensive en Playoffs, ou si c’était simplement le coup d’un soir.

“Vous ne récoltez pas deux victoires parce que vous gagnez de plus de 20 points. Au final, qu’on perde de 20 ou 40 points, ça ne change rien. Ce n’est qu’une victoire (pour eux).” – Donovan Mitchell, arrière des Cavs

Restant sur la plus grosse victoire de son histoire en Playoffs, le Magic a en tout cas prouvé qu’il pouvait montrer les muscles sur la grande scène. L’inexpérience et les limites offensives du groupe de Jamahl Mosley ne se sont pas vues dans le Game 3, la chaude ambiance du Kia Center a porté Orlando, et c’est Cleveland qui est tombé de très haut.

Faisant preuve de suffisance, les Cavaliers n’ont pas su résister à la charge pourtant prévisible du Magic, bien décidé à ne pas se faire balayer après une très belle saison régulière. Darius Garland n’a pas existé, Donovan Mitchell a été limité. La réintégration du pivot Wendell Carter Jr. dans le cinq (à la place de Jonathan Isaac) a aussi fait son effet pour mieux faire face au duo Jarrett Allen – Evan Mobley.

JALEN SUGGS WINDMILL pic.twitter.com/zctc5zkxaT

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) April 26, 2024

Cela faisait treize ans que les fans du Magic attendaient un succès à la maison en Playoffs. Vont-ils en avoir droit à un second coup sur coup ? On peut s’attendre à une réaction de Cleveland après l’humiliation du Game 3, mais Orlando pourrait bien égaliser face à des Cavs qui ne respirent pas la sérénité.

Rendez-vous ce soir, dès 19h !