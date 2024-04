NBA Playoffs 2024 : Cavs – Magic, la preview ! Apéro TrashTalk

On continue notre marathon de previews spéciales Playoffs 2024 avec le duel entre les Cavaliers de Cleveland et le Magic d’Orlando. La jeunesse de Floride enverra-t-elle J.B. Bickerstaff et ses ouailles en vacances dès le premier tour ? C’est parti pour l’apéro TrashTalk.

Plutôt Paolo Banchero ou Donovan Mitchell ? Qui conduira les siens à la victoire ? Vous connaissez la musique, on se pose sur le canapé pour décortiquer cette série plutôt indécise entre Orlando et Cleveland. Les duels à suivre, le point tactico-technique, les dynamiques du moment et bien entendu un petit prono à la fin car il faut se mouiller dans la vie. Montez le son et installez-vous peinard, on s’occupe du reste.