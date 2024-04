Joel Embiid a écrit à Emmanuel Macron en 2021, pour signifier son choix de jouer pour la France

Dans une lettre adressée au Président de la République Emmanuel Macron datée du 28 octobre 2021 et rendue publique ce jeudi par RMC Sport, Joel Embiid indiquait vouloir acquérir la nationalité française et jouer au basket pour la France sur le plan international. Trois ans plus tard, la promesse s’est envolée et le MVP en titre jouera avec Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Annoncé cette semaine comme membre de l’équipe nationale des États-Unis pour le tournoi de basket des Jeux Olympiques de Paris 2024, Joel Embiid a définitivement acté son choix de la bannière étoilée pour les compétitions internationales FIBA. Un épilogue attendu et sans aucune surprise, mais voici qu’un nouvel épisode vient de sortir dans cette affaire pleine de rebondissements, à savoir celle du choix de la nationalité du pivot des Sixers en matière de basket.

Depuis plusieurs années, le joueur a en effet beaucoup discuté avec la Fédération Française de Basketball, mais aussi avec Team USA. Sa réponse, qui devait être rendue pour l’automne dernier, a écarté tout espoir de voir un jour Embiid floqué sur un maillot de la France. Il a choisi les États-Unis. Et sa décision lui appartient totalement.

RMC Sport a publié aujourd’hui un courrier que le média s’est procuré. Il s’agit d’une lettre écrite directement par le joueur, et adressée à Emmanuel Macron. Certes, elle date du 18 octobre 2021, mais elle fait état d’un choix “arrêté” de représenter la France, et de fait de la mise en place d’un processus d’acquisition de la nationalité française.

Sans doute qu’entre la rédaction de ce courrier et sa décision finale de jouer avec LeBron James et sa clique, beaucoup de discussions ont eu lieu. Désormais, il est trop tard pour faire machine arrière. Cette lettre met toutefois le joueur en faute vis-à-vis d’un gouvernement et d’une fédération. Ce qui est quand même dommage… mais n’entachera pas (trop) le plaisir de le voir évoluer pour la première fois sur le plan international, qui plus est à Paris.

Voici sa lettre, présentée par RMC Sport.

Monsieur le Président,

Je connais votre intérêt sincère pour le basket et son développement et plus généralement pour le sport, qui font honneur à la France. Je ne vous écris toutefois pas pour vous parler de la saison NBA qui s’ouvre, et pour laquelle je nourris de grands espoirs au sein de mon club des 76ers de Philadelphie. J’y joue désormais un rôle de leader et aspire à faire de mon club un candidat sérieux au titre.

Je vous écris pour vous parler de la France. Si j’ai passé une large partie de ma jeunesse aux USA ainsi qu’en France, je suis de nationalité Camerounaise. Je suis né en 1994 à Yaoundé. Le Cameroun restera donc toujours une part importante de mon identité. Toutefois une autre est française. Une partie de ma famille est en effet française et, au-delà d’en partager la langue, j’ai ainsi souvent séjourné dans l’hexagone. Dès que l’occasion m’est donnée, je rends visite à mes tantes Suzanne et Lucie, domiciliées à Courtry et Courcouronnes, ainsi qu’à mon cousin germain Pierre, qui réside à Evry. Je garde un souvenir ému de mes vacances estivales passées en France, comme à l’été 2009, pendant lequel j’ai pu passer tout le mois de juillet à profiter de la capitale. D’ailleurs, je me rends encore régulièrement à Paris, où je souhaite acquérir une résidence secondaire permanente.

Aussi, après discussions avec la Fédération Française de Basket-ball,, mon choix est désormais arrêté. Je souhaite engager les démarches pour obtenir une naturalisation française et pouvoir ainsi être sélectionnable avec les Bleus. Je ne souhaite en conséquence jouer pour aucune autre équipe nationale. J’ai transmis un dossier en ce sens aux Ministère de l’intérieur et des Affaires étrangères.

Je n’ai jamais porté les couleurs d’aucune équipe nationale. Ce serait pour moi un honneur immense de rejoindre cette équipe de France pour participer aux prochaines grandes compétitions internationales, en premier lieu les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Je mesure la solennité de ma demande, ce qu’elle représente, ce qu’elle signifie, mais aussi à certains égards sa durée et sa complexité à l’aune des critères habituels d’attribution de la nationalité. Aussi je sollicite votre soutien pour appuyer ces démarches, soutien sans lequel elles ne pourront aboutir.

Je me tiens naturellement à votre disposition et celles de vos services pour étayer cette ambition commune que nous partageons avec l’équipe de France de basket et ses dirigeants.

Vous remerciant de votre attention à ma demande, et vous priant de croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma plus profonde considération.

Joël Embiid

