Nadir Hifi : “Mon évolution est fulgurante”

L’arrière star du Paris Basket Nadir Hifi, multi-titré cette saison, a pu s’exprimer au micro de TrashTalk à l’occasion de son premier media day avec l’équipe de France. Entre appréhensions, apport dans le groupe, évolution individuelle, différences de jeu entre club et équipe nationale et projets de NBA, Nadir a pu développer sur beaucoup de sujets à l’occasion de cette journée.

Nadir Hifi 🗣️ : “J’appréhendais beaucoup avant de rejoindre ce groupe, mais ils m’ont tous très bien accueilli, je m’entends bien avec tout le monde.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/uWiZFBIUTz

Les premiers doutes sur sa place au sein de son effectif d’élite ont vite été dissipés par la confiance des différents coéquipiers. Nadir Hifi nous parle d’une belle ambiance au sein du groupe et d’un sentiment de faire partie d’un tout. Sur le terrain, il en est certain, il a une plus-value à apporter à cette équipe de France.

Nadir Hifi sur ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France ⬇️⬇️⬇️@TrashTalk_fr pic.twitter.com/YraPAL4IbK

“Je pense que je peux apporter beaucoup de choses comme je l’ai montré cette saison. Après, on sait que j’aurais un rôle différent en équipe de France si je suis sur la liste finale. Je suis conscient de ça. Je pense que j’apporte d’autres choses, pas que du scoring. C’est une équipe complètement différente de Paris, je pense que je peux apporter beaucoup plus au niveau de la défense et au niveau de la créativité, parce que les défenses savent que je peux scorer donc il y a des ouvertures. Je peux apporter beaucoup de choses” – Nadir Hifi

Il faut se remettre dans le contexte, Nadir Hifi a complètement explosé au cours des dix huit derniers mois. Tout simplement l’un des meilleurs joueurs de première division française et d’EuroCup, le meneur s’est adjugé deux titres cette saison en club, après des victoires en LeadersCup et en EuroCup. A plusieurs reprises élu Joueur du mois en LNB, Hifi en est conscient : son évolution spectaculaire n’a rien d’ordinaire.

Nadir Hifi 🗣️ : “Mon évolution est fulgurante, ma première saison à Paris, c’est un 10/10, j’ai gagné deux titres et maintenant je suis dans les 17 pour les Jeux olympiques, c’est une très grande fierté” @TrashTalk_fr pic.twitter.com/4ds0XK9Del

Aujourd’hui dans un cadre bien différent du Paris Basket où il fait partie d’un backcourt dominant avec T.J. Shorts, Nadir Hifi sait quels sont les tenants et aboutissants de sa présence dans le groupe français. Pas garanti d’être dans les douze retenus par Vincent Collet, Hifi sait également qu’ici, les deux meilleurs joueurs sont dans la peinture et qu’il a tout intérêt à les servir.

Nadir Hifi sur les différences entre le jeu du Paris Basket-ball et de l’Équipe de France : ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/QTAb0FdgXd

“On a un jeu très différent du Paris Basket. Au Paris Basket on joue plus sur les extérieurs, ici on a une force intérieure qui est incroyable. Il faut trouver la bonne balance, si on joue trop à l’intérieur ça peut causer des problèmes. On est conscient des forces qu’on a dans l’équipe, il faut en profiter au maximum” – Nadir Hifi