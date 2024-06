Victor Wembanyama sur les élections législatives : “C’est important de s’éloigner des extrêmes”

Lors du Media Day de l’Equipe de France ce jeudi, le contexte politique actuel en France est un sujet qui a été abordé durant l’interview de Victor Wembanyama, nouveau visage du basket français. Alors que le premier tour des élections législatives est prévu ce dimanche 30 juin, Wemby a fait passer son message : “S’éloigner des extrêmes.”

Comme certains joueurs de l’Equipe de France de foot avant le début de l’Euro 2024, Victor Wembanyama s’est donc exprimé à son tour sur les élections législatives à venir.

“Bien entendu, les choix politiques sont personnels” a déclaré Wemby via RMC Sport. “Mais je pense que, en tout cas pour moi, c’est important de s’éloigner des extrêmes. Je pense que ce n’est pas du tout la direction à prendre pour un pays comme le notre. Même si c’est très personnel, c’est comme ça que je le sens.”

Cette réponse de Victor Wembanyama n’est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé, autre grand visage du sport français, qui avait lui déclaré qu’il était “contre les extrêmes” il y a une dizaine de jours.

Pour rappel, les élections législatives ont lieu ce 30 juin pour le premier tour, et le 7 juillet pour le second. Le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire dominent aujourd’hui les sondages, devant la majorité présidentielle.

__________

Source texte : RMC Sport

🔴 🇫🇷 Victor Wembanyama sur les élections législatives : "Pour moi, c'est important de s'éloigner des extrêmes." pic.twitter.com/ykjJwVRdac

— RMC Sport (@RMCsport) June 27, 2024