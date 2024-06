Les États-Unis ont préparé une équipe d’Avengers en amont des Jeux Olympiques de Paris 2024. Svetislav Pesic, entraîneur de l’équipe de Serbie, considère même que la qualité de cet effectif dépasse celle de… la légendaire Dream Team de 1992.

Team USA a donc annoncé son effectif pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Steph Curry

LeBron James

Kevin Durant

Jayson Tatum

Joel Embiid

Devin Booker

Tyrese Haliburton

Anthony Edwards

Jrue Holiday

Bam Adebayo

Anthony Davis

Du MVP, MVP des Finales, DPOY, des titres ou tout ce que vous voulez à chaque position, la Team USA version 2024 est absolument terrifiante. Pour la probable Last Dance internationale de LeBron James, Stephen Curry ou Kevin Durant, Steve Kerr aura entre ses mains un des plus beaux effectifs de tous les temps. Dans l’histoire, seule la célèbre Dream Team lors des Jeux de Barcelone en 1992 (Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, David Robinson…), voire la Redeem Team de 2008, a accumulé un tel niveau de talent dans un même groupe.

La Serbie, dans la même poule que les Américains, va compter sur Nikola Jokic pour tenter de les embêter, mais la tâche s’annonce colossale. Pour leur entraîneur, Svetislav Pesic, le roster 2024 est le plus grand… de tous les temps :

“Cette équipe américaine est plus forte que la Dream Team de 1992. J’étais là avec l’Allemagne, je me souviens que personne ne pouvait croire à l’existence de tels joueurs… mais c’était en 1992, maintenant c’est en 2024, et cette équipe est meilleure… C’est une occasion parfaite de voir où en est le reste du monde par rapport à eux…”

Le membre du FIBA Hall of Fame n’est pas dénué d’expérience, puisqu’il était à la tête de le sélection allemande… à l’été 1992. Témoin direct des ravages de la Dream Team 1992, il ne sous-estime pas la puissance de feu d’une bande quasi-exclusive de Hall of Famers.

Alors, blasphème ou jugement réaliste ? Team USA version Dream Team 1992 ou Avengers 2024 ?

