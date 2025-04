Après deux premiers matchs à Houston, la série entre les Warriors et les Rockets (1-1) débarque à San Francisco avec un Game 3 qui pourrait faire office de tournant. On gardera tout particulièrement un œil sur Jonathan Kuminga.

Jimmy Butler sera-t-il en tenue ? Jouera ? Jouera pas ? Et si oui dans quel état ?

Les questions entourant la disponibilité de Jimmy sont nombreuses à quelques heures du Game 3 entre Golden State et Houston. Les dernières infos concernant Butler sont encourageantes, mais on l’imagine mal avoir le même impact que d’habitude s’il est sur le terrain.

Faites entrer Jonathan Kuminga.

Pour la première fois depuis le 11 avril, JoKu a eu droit à du temps de jeu dans le Game 2 contre Houston. Il a fallu la blessure de Butler et un Brandin Podziemski pas en forme pour que Steve Kerr fasse enfin appel à son jeune ailier, mais il a eu droit à 26 minutes au total. S’il est loin – très loin – d’avoir brillé (11 points à 4/12 au tir), c’est peut-être un signe des choses à venir pour ce soir.

Why doesn’t Jonathan Kuminga play? See last night, as @DannyLeroux and I laid out: pic.twitter.com/3K0HvGSgyj

— Nate Duncan (@NateDuncanNBA) April 24, 2025

Avec ses qualités athlétiques et l’impact physique qu’il peut amener, Kuminga a théoriquement le profil du joueur pouvant aider les Warriors dans cette série hyper physique contre Houston. Encore faut-il les mettre à contribution sur la grande scène. Le talent de JoKu est à la hauteur de l’irrégularité du bonhomme, pas aidé il est vrai par l’utilisation de Coach Kerr.

Au final, Jonathan Kuminga sait que la meilleure chose à faire au milieu de cette incertitude constante, c’est de rester prêt malgré la frustration.

“C’est difficile [de ne pas jouer]. Pour n’importe quel joueur, c’est difficile, mais qu’est-ce que je peux y faire ? Il faut rester prêt. Quand votre moment arrive, il arrive… J’essaie juste de rester prêt et de ne pas vraiment penser à la raison pour laquelle je ne joue pas.”

Ce moment, il pourrait donc arriver ce soir dans le Game 3, selon la disponibilité de Jimmy Butler. Les Warriors auront besoin de tout le monde pour combler l’absence potentielle de “Playoffs Jimmy”, et notamment de JoKu.

On rappelle que Jonathan Kuminga est en dernière année de contrat et qu’il sera agent libre restrictif cet été. S’il veut augmenter sa cote et obtenir un gros deal, à Golden State ou ailleurs, c’est maintenant que ça se passe. Kuminga doit prouver – si l’occasion se présente – qu’il peut contribuer sur la scène des Playoffs.

L’heure de la rédemption pour lui ?

Jonathan Kuminga: “I hate the fact that everybody’s telling me be ready, get ready. I already know that I’m ready. The more you keep telling me to get ready, It becomes kind of irritating. pic.twitter.com/d1NZRHwONR

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 25, 2025