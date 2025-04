Heat – Cavaliers (87-124) : sans Darius Garland, Cleveland humilie Miami !

Dans un match au suspense absent quasiment du début à la fin, les Cavs se sont imposés sans même transpirer face au Heat (87-124). 3-0 dans la série, ça sent clairement le roussi pour Miami.

Retour à Miami pour le Game 3, pas de Darius Garland côté Cavs et un Tyler Herro qui nous avait donné rendez-vous après les déclarations de ce dernier, on était en droit de s’attendre à un Game 3 un peu plus disputé que les deux premiers.

Cela aura duré cinq minutes.

Grosse entame du Heat qui mène 15-6 dans le premier quart, et on se dit que voilà, c’est le match qu’Erik Spoelstra va réussir à prendre histoire d’entretenir un semblant de tension dans la série. Réponse de Cleveland : run de 30-5, match quasi plié dès la mi-temps (+20 Cavs), sacrée violence quand même.

Les hommes de Kenny Atkinson ont été impressionnants d’exécution, en attaque comme en défense. Cela récitait son basket, du très bon basket. Sans Garland et avec un Donovan Mitchell très maladroit au tir, tout le monde s’est attelé à la tâche. Jarrett Allen à 16 points en première mi-temps sans louper un tir, De’Andre Hunter qui continue de monter en puissance dans la série (21 points ce soir), le fraichement DPOY Evan Mobley très agressif en attaque. Le hero-ball de l’an dernier semble tellement loin.

Mais malgré tous ceux qu’on vient de citer, il y en a un qui laisse une impression visuelle de grand maboule tant il semble être en maitrise totale dès qu’il rentre sur le terrain : Ty Jerome. C’est lui qui a remis ses coéquipiers sur les bons rails après le début de match poussif, et il a continué d’être ultra impactant tout au long de la partie (+33 de plus-minus). La légende de “Playoffs Ty” est réellement en train de s’écrire.

Côté Miami, pas grand-chose de positif à tirer de cette rencontre. En même temps vu le score c’est logique. Bam Adebayo et Davion Mitchell auront sûrement été les moins mauvais, notamment le deuxième qui aura amorcé un début de troisième quart défensif assez sérieux. Mais hormis ça, le Heat semble juste beaucoup trop court pour lutter. Trop de pertes de balle, portes ouvertes dans la raquette, complètement dépassé en défense, bref c’était moche.

C’était d’autant plus moche que Tyler Herro a aussi connu un match compliqué (13 points à 5 sur 13 au tir). Pas vraiment d’impact sur ce Game 3, on a bien aimé la réponse à Garland mais il faudra montrer beaucoup mieux au Match 4 pour être pris au sérieux.

Rendez-vous dans la nuit de lundi à mardi, pour ce qui pourrait bien être la fin de cette série.