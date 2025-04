Dans un match accroché, OKC remporte son Game 4 face aux Grizzlies dans les derniers instants (115-117). Fin de série avec ce sweep, Memphis peut booker ses vacances pendant que le Thunder attend de voir qui des Nuggets ou des Clippers il affrontera au second tour des Playoffs.

À la fois si près mais en même temps si loin. Sans Ja Morant, les Grizzlies n’ont jamais réellement été distancés par le Thunder dans ce quatrième match. Est-ce que pour autant on y a cru à un moment ? Pas vraiment.

Les Oursons ont pourtant tout tenté pour nous faire mentir en toute fin de rencontre, revenant à deux petits points du Thunder grâce à un énorme tir de Desmond Bane depuis le parking et avec 7 secondes à jouer.

Mais bien que Jalen Williams ait lâché un lancer en route, laissant l’écart à trois unités, le Thunder fera faute pour éviter toute tentative d’égalisation. Pari réussi pour les hommes de Mark Daigneault qui repartent avec la victoire, score final : 115-117. Le premier sweep de ces Playoffs 2025 appartient donc au Thunder, en attendant de voir si les Cavs feront de même.

Got it done in Round 1 ⚡️ pic.twitter.com/IpgbHPahIm

— OKC THUNDER (@okcthunder) April 26, 2025

La satisfaction à tirer de ce match pour OKC, c’est que Shai Gilgeous-Alexander a vraiment lancé ses PO (enfin). Le candidat MVP a mis tout le monde d’accord dès le premier quart avec 16 points à 7 sur 7 au tir, avant d’être un peu plus tranquille sur le reste du match… sauf qu’un SGA tranquille, ça fait 38 points à 54% de réussite, 5 rebonds, 6 assists avec 2 interceptions et 1 contre. Tout ça avec le shoot qui a climatisé la salle de Memphis dans la dernière minute.

Côté Memphis on peut avoir quelques regrets. Entre l’avance de 29 points lâchés au Match 3 et cette défaite dans le money time, les Grizzlies étaient à un bon Jaren Jackson Jr de survivre à ce Game 4 (12 points à 3/12). Memphis a notamment gâché une nouvelle belle perf’ de Scotty Pippen Jr. (30 points, 11 rebonds). Beaucoup de problèmes de fautes aussi : Zach Edey et Pippen Jr. ont dû quitter le terrain à cause de ça pendant que JJJ et Desmond Bane étaient à leur cinquième coup de sifflet. Vous ajoutez à ça 21 pertes de balle, et c’en était trop malgré la maladresse extérieure d’OKC (7/35 à 3-points).

Mais c’est bon, le calvaire est fini pour Tuomas Iisalo et ses joueurs. Fin d’une saison bien compliquée et remplie de montagnes russes dans le Tennessee, les vacances étaient peut-être la meilleure chose qui pouvait leur arriver.

Fin de saison pour Memphis, et j’ai plutôt envie de dire fin du calvaire.

Un changement de coach à 3 semaines des Playoffs, une chute libre en fin de régulière, une branlée historique dès le Game 1 à OKC, Ja Morant qui se blesse, et un gros coup de balai face au Thunder pour… pic.twitter.com/0PmqAMJpwg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2025

Direction les demis pour OKC qui jouera le gagnant de la série Nuggets – Clippers. Alors, on préfère jouer Kawhi ou le Joker dans l’Oklahoma ?