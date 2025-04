Battus une nouvelle fois par le Thunder samedi soir, les Grizzlies ont été balayés au premier tour des Playoffs et sont donc officiellement en vacances. Vu la tournure de la fin de saison, c’est presque une bonne chose que cette campagne 2024-25 soit terminée du côté de Memphis.

Un changement de coach à trois semaines des Playoffs, une chute libre en fin de régulière, une branlée historique dès le Game 1 contre Oklahoma City, Ja Morant qui se blesse, et un gros coup de balai face au Thunder pour ponctuer le tout.

Les fans des Memphis Grizzlies ont vécu un vrai calvaire depuis fin mars.

On peut d’autant plus parler de calvaire que la franchise du Tennessee avait réalisé une belle première partie de saison, en passant plusieurs semaines sur le podium de la Conférence Ouest. Ja Morant enchaînait certes les allers-retours à l’infirmerie mais Jaren Jackson Jr. était en mode All-NBA, le rookie Jaylen Wells a surpris tout le monde, et le collectif fonctionnait plutôt bien avec un nouveau style de jeu axé notamment sur un rythme très rapide.

Les limites démontrées face aux meilleures équipes NBA ont malheureusement rattrapé les Grizzlies après le All-Star Break. Entre les frustrations de Ja Morant, une défense portée disparue et une identité perdue, Memphis ne ressemblait plus vraiment à une équipe de basket compétitive ces dernières semaines. Obligé de passer par le play-in tournament pour se qualifier en Playoffs, les Grizzlies n’avaient aucune chance contre la machine de guerre d’Oklahoma City. Comme un symbole : la saison s’est terminée avec… Scotty Pippen Jr. dans le costume de franchise player.

Tous les yeux sont désormais rivés sur l’intersaison, qui pourrait être mouvementée à Memphis. Tuomas Iisalo restera-t-il sur le banc après avoir pris la place de Taylor Jenkins ? Le futur de Ja Morant aux Grizzlies est-il menacé ? Jaren Jackson Jr. touchera-t-il la grosse extension de contrat qu’il recherche ?

Réponses dans les mois à venir.

Fin de saison pour Memphis, et j’ai plutôt envie de dire fin du calvaire.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2025