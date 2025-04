C’est le genre d’image qu’on n’aime pas voir, mais en réalité… c’est ce qu’on aurait dit si on était des rabats-joie. Cette nuit, juste avant la mi-temps du match entre les Nuggets et les Clippers, on a failli avoir une belle émeute sur le parquet, et ça nous a réveillé. Playoffs time !

Superbe match 4 entre les Clippers et les Nuggets, deux équipes qui se rendent coup pour coup, Nikola Jokic qui appuie là où ça fait mal, Nicolas Batum qui amène toute sa science… et un début de générale qui éclate, bienvenue sur le ring.

Christian Braun qui approche d’un peu trop près la barbe de James Harden, ce qui a le don de la barber, celle-là elle était facile. Ramesse tente d’intimider un peu le jeune arrière des Nuggets, Nikola Jokic vient l’en dissuader tel un ours mal léché, Harden balance une tentative de bourre-pif, Aaron Gordon débarque pour tout casser, et trente secondes plus tard tout le monde se calme, mais avouez que, nous aussi, on s’est levé comme un seul homme. Six joueurs s’en tirent avec une faute technique mais pas de quoi fouetter un âne non plus, l’occasion de rappeler que cette expression est vraiment ter-rible. Aaron Gordon et James Harden qui rattaqueront d’ailleurs la deuxième mi-temps en se marrant comme des ados, ça c’est les Playoffs, vraiment.