Après avoir été très maladroit sur les trois premiers matchs (34% au tir), Shai Gilgeous-Alexander a livré sa première vraie grosse performance dans ces Playoffs pour terminer la série contre les Grizzlies. Un énorme premier quart et un gros tir clutch dans le money time, SGA is back !

Il était jusque là… un peu discret. Malgré les victoires de son équipe, on peinait à reconnaitre celui que beaucoup considèrent comme le MVP de la saison régulière. Mais alors qu’OKC devait finir sa série, le public a retrouvé le Shai Gilgeous-Alexander des grandes heures : 38 points, 5 rebonds, 6 assists, 1 contre et 2 interceptions pour le Canadien.

Le message était envoyé dès le premier quart-temps. 16 points sans louper un tir en 12 minutes, du mid-range, du drive, des lancers. Tout y est passé, et ça permet au Thunder de prendre le lead alors que Memphis était bien accrocheur en début de partie.

OKC fera ensuite son petit bout de chemin, quasi toujours devant sans être inquiété, pendant que SGA retrouvera du rythme dans le troisième quart où il inscrira encore 12 points.

Mais les Grizzlies n’avaient pas dit leur dernier mot, et alors que le Thunder avait pris une dizaine de points d’avance, voilà les hommes de Tuomas Iisalo revenus à 3 petits points, avec 36 secondes à jouer. “Big time players make big time plays”, et Shai est ce genre de grand joueur. Isolation, spin-move, step-back à mi-distance… ficelle. +5 Thunder à 12 secondes du buzzer, Memphis sera trop court pour revenir.

En résumé, Shai a fait du Shai, on en a eu l’habitude tout au long de la saison régulière, mais avec ce début de post-season un peu compliqué, ça fait du bien de le revoir performer. Maintenant l’heure est au repos, et la prochaine étape se déroulera soit contre les Nuggets, soit contre les Clippers. Dans les deux cas deux adversaires bien plus sérieux que Memphis, on attend donc de voir Shai exposer ses talents face à cette future adversité.