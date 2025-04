Mais WH*T THE F**K qu’est-ce que c’était encore que ce match. Décidément cette série nous fait nous sentir tout chose, et nous aide par la même occasion à lutter contre la fatigue.

Le Game 3 avait été décevant, il fallait nous en offrir de nouveau pour notre argent, il ne pouvait pas en être autrement.

Merci messieurs Clippers, merci messieurs Nuggets, chers Voiliers et chers Pépites, grâce à vous notre nuit fut à la fois douce et pétillante.

Une première mi-temps équilibrée, où les leaders se répondent en se jaugeant. Le score peine à trouver son maître mais le match est entrainant, Nikola Jokic est un orfèvre, Kawhi Leonard est un des cinq meilleurs joueurs du monde quand il est debout, à très vite pour d’autres avis tranchés.

C’est trop. pic.twitter.com/o94soRP0Q1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2025



Le premier fait majeur du match arrivera finalement juste avant la mi-temps. Christian Braun et James Harden essaient de se pécho, Nikola Jokic débarque pour faire le videur, Aaron Gordon tente de mettre une fourchette au premier qui passe, tout le monde y va de sa petite chanson et ça n’a pas l’air d’être du Eros Ramazotti. Quand on parle de fourchette et d’Eros Ramazotti dans sa zone de texte c’est que la scène en valait vraiment la peine, alors jugez plutôt par vous-même :

🍿🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/qCk4UwKqEE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 26, 2025



Fautes techniques pour James Harden, Norman Powell, Ivica Zubac, Christian Braun, Nikola Jokic et Aaron Gordon, pause pipi pour tout le monde et la tension qui monte d’un cran, tout ce qu’il faut pour réveiller un homme qui commençait à s’endormir. Merci pour ça d’ailleurs, car de la vigueur il faudra en fin de match, vous allez vite comprendre pourquoi.

Au troisième quart-temps les Clippers semblent avoir laissé leur gnaque aux vestiaires, Denver colle un 35-17 à leurs hôtes, le Joker est sur un nuage et on semble alors se diriger vers une victoire facile des Nuggets.

Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

Nikola Jokic n’a même pas le droit à 2 minutes de repos et pêche un peu, ses lieutenants pensent avoir match gagné et au moment où on balance des takes affreuses du genre “match plié on se revoit au Game 5″… les Clippers reviennent, évidemment. Norman Powell envoie deux bombes, Kawhi Leonard accélère, Ivica Zubac rudoie de nouveau le triple-MVP, et l’écart fond encore plus vite que la banquise au Pôle Nord.

Assez pour nous offrir un money time insoupçonné quelques minutes plus tôt, et avec 5 secondes à jouer et un dernier ballon pour Nikola Jokic… on va donc avoir le droit à l’une des actions de l’année, un shoot qui restera assurément quelques temps dans nos mémoires…

Le game winner d’Aaron Gordon qui relance la série !pic.twitter.com/QjRMSzG8Kq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2025



Le ballon est lâché à la micro-seconde près, les arbitres revoient l’action avec soin, et après trois minutes interminables, le panier est finalement accordé à Aaron Gordon, donnant ainsi la victoire et l’égalisation dans la série pour les Nuggets. Incroyable match, Nikola Jokic termine avec 36 points, 21 rebonds et 8 passes, Aaron Gordon rentre son premier game winner en carrière, et cette série confirme son statut de série la plus chanmé du premier tour. Vite, lundi soir, qu’on passe à la suite.