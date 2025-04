Hier soir, en apéro d’une nouvelle nuit de Playoffs, avaient lieu le match 2 des quarts de finale d’EuroLeague entre Monaco et Barcelone. Comme lors du premier match Monaco a fait le boulot, et le Final Four n’a jamais semblé aussi près pour les hommes de Vassilis Spanoulis.

A la question “peut-on gagner un match de basket quand en face Mouhamadou Jaiteh et Alpha Diallo sont à 16/16 au tir ?” la réponse est toute trouvée. Deuxième match pour Monaco face à Barcelone, nouvelle victoire, et nouvelle soirée compliquée pour Tomas Satoranski, élu pire joueur de la série par le soin des fans monégasques.

Match magnifique une fois encore, un Matthew Strazel qui régale, et si en face le duo Brizuela / Jabari Parker a mis quelques pions, c’est bien le favori monégasque qui mène 2-0 ce matin, à 40 minutes d’un nouveau Final Four qu’il faudra disputer cette année à Abu Dhabi, très probablement face au terrible Olympiakos en demi-finale.

Avant cela il faudra finir de piétiner l’ennemi barcelonais, alors que dans l’autre quart de finale qui nous intéresse le Fenerbahce est en train de faire payer à Paris son inexpérience à ce niveau. Suite des quarts de finale à partir de lundi !