Victor Wembanyama : “On peut être numéro 1 de la Draft trois années de suite, pourquoi pas quatre”

Après avoir vécu un moment énorme de l’histoire du basketball français l’an passé mais aussi hier, durant lequel 3 français ont été appelés dans le top 6 de la Draft 2024, Victor Wembanyama – le premier choix de la Draft 2023 – ne s’estime pas satisfait. Pour le rookie de l’année, la France peut prétendre à encore être au sommet pendant plusieurs années.

Victor Wembanyama n’a jamais été une langue de bois. Quand il s’exprime, notamment au sujet de l’évolution et du futur du basket en France, il se montre très ambitieux. Et si cette sélection d’un nouveau tricolore à la première place de la Draft 2024 est tout simplement historique, ce n’est pas assez pour Wemby, qui pense que l’Hexagone peut encore fournir des premiers choix de Draft pour les années à venir.

Victor Wembanyama à propos de la Draft 🗣️ : ” Beaucoup de fierté, je suis resté éveillé bien sûr, mais ma première impression c’est que ce n’est pas encore assez pour le basket français. On peut être numéro 1, trois années de suite, pourquoi pas 4.”@TrashTalk_fr pic.twitter.com/O5TwVU4mJh

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) June 27, 2024

L’an prochain ? Nolan Traoré est évidemment dans la course pour la pôle position. Le combat s’annonce difficile, car l’Américain Cooper Flagg est vu comme un prospect d’une dimension énorme et au talent incroyable, mais la fulgurante progression du meneur de l’INSEP et de Saint-Quentin peut continuer la saison prochaine et faire basculer le classement. Pour l’année 2026, il faudra surveiller l’évolution de Jonas Boulefaa, également pensionnaire de l’INSEP, mais aussi d’autres joueurs prometteurs comme Soren Bracq (Cholet Basket, tiens tiens). Les échéances sont lointaines, beaucoup de choses peuvent encore arriver, mais le basket français est au plus haut niveau de formation. Et Wemby compte bien le mettre en avant au maximum.