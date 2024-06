Les trente noms se sont égrenés les uns après les autre, et arrivés au dernier : pas de Bronny James. Un scénario auquel on s’attendait et qui est donc réalité, Bronny James ne fera pas mieux qu’un appel au second tour de la Draft NBA avant de faire ses débuts dans le monde professionnel.

On ne peut pas vraiment parler de surprise. On a un peu douté lors du pick n°17 des Lakers, finalement destiné à Dalton Knecht, et puis on s’est ravisé. Bronny James ne sera pas appelé au premier tour de la Draft NBA 2024. C’est probablement ce soir, pour le pick n°55 détenu par les Lakers, que le fils de Lebron James sera convoqué. Cela a été annoncé par ESPN, Bleacher Report, The Athletic, CBS Sports, NBADraft.net et Tankathon, Bronny James devrait être appelé en cinquante-cinquième par les Lakers ce soir, sauf grande catastrophe. Une équipe pourrait s’amuser à prendre le rejeton James avant le pick 55, mais ce n’est pas vraiment probable et surtout, ça a peu de sens.

June 26, 2024

Le feuilleton James en a eu des revirements. Beaucoup. Il y a eu la piste Suns après celle des Lakers. Le moment où Rich Paul (agent de LeBron James et de Bronny) a voulu nous faire croire que LeBron avait abandonné l’idée de jouer avec son fils. On a finalement vu le père LeBron s’entraîner avec ses deux fils à New York. A l’heure actuelle, c’est vraiment dur d’imaginer Bronny ne pas être appelé with the fifthy fith pick of the 2024 NBA Draft.

Après s’être imaginés toute une myriade de scénarios plus incongrus les uns que les autres, c’est celui que l’on avait annoncé comme le plus probable qui devrait arriver ce soir. Il pourrait y avoir eu confusion, Bronny pourrait finir non drafté, mais honnêtement on y croit pas vraiment. Rendez-vous ce soir, tard dans la nuit, pour certainement voir un jeune prospect appelé à la Draft par la franchise de son père. On s’est compris.