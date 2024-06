Alors que la Draft NBA 2024 est prévue à Brooklyn ce soir et demain, c’est toute la famille James qui se retrouve dans la Grosse Pomme. Preuve en images : LeBron James, Bronny et Bryce ont effectué un entraînement ensemble à New York.

Bronny est sur le point de se faire drafter. LeBron se prépare tranquillement pour les Jeux Olympiques. Et Bryce ira à l’université dans un an. Alors autant joindre l’utile à l’agréable.

Le King et ses deux princes étaient ensemble dans le fameux complexe “The Summit” à New York, où s’entraînent habituellement certaines des plus grandes stars NBA.

Entraîné par Chris Brickley, skills coach NBA, le trio a enchaîné dunks, jump shots et autres séquences de un-contre-un.

Petit détail que vous avez sans doute remarqué, LeBron James s’est entraîné avec un ballon FIBA, contrairement à Bronny et Bryce. Autant dire que le King est déjà en mode Jeux Olympiques, lui qui défendra les couleurs de Team USA cet été avec le reste des Avengers.

