Alexandre Sarr confiant sur son adaptation au jeu NBA

Destiné à être sélectionné dans le Top 2 de la Draft NBA cette nuit, Alexandre Sarr est sur le point d’atteindre son rêve de gosse. Un moment évidemment unique et qu’il devra apprécier le plus possible. Mais très vite, le prospect français devra se remettre au boulot pour maximiser ses chances de bien s’intégrer dans la Grande Ligue. En tout cas, Sarr est confiant sur son adaptation NBA.

Petit rappel du parcours de ce grand bonhomme : Alexandre Sarr reste sur une saison du côté de Perth en Australie, dans le championnat NBL. Une saison durant laquelle il a occupé un rôle limité (17 minutes par match en 27 apparitions) mais où il a donné un vrai aperçu de son très grand potentiel (9,4 points, 4,3 rebonds, 1,5 contre).

Cette campagne au pays des kangourous, dans un championnat professionnel et assez relevé, a solidifié la place de Sarr parmi les top prospects de la cuvée 2024. Mais ce qui avait véritablement boosté la cote du Frenchie avant ça, ce sont ses performances contre le G League Ignite en septembre dernier, dans une configuration plus “NBA”. C’est ce qui donne confiance à Sarr au moment de faire le grand saut (via ESPN Australia).

“Je pense que la NBA, ce sera encore mieux pour moi. Quand on a joué ici en début de saison contre le G League Ignite, avec les règles NBA, j’avais vraiment fait un bon match. Je pense que plus il y a de mouvement, plus ça me met en valeur donc je suis hyper excité pour la saison à venir.”

Quand on est jeune, qu’on joue face à des mecs chevronnés, dans un championnat avec les règles du basket FIBA, c’est jamais facile de s’illustrer et de faire étalage de tout son talent. Mais c’est ce qu’Alexandre Sarr a pu faire lors de ses deux apparitions face au G League Ignite il y a quelques mois.

Alors évidemment, l’opposition était bien plus faible qu’en NBL. Et évidemment, l’opposition qui l’attend en NBA sera très largement plus forte. Néanmoins, ce que laisse entendre Alex Sarr, c’est que le jeu très ouvert, espacé et rapide de la NBA peut convenir à son profil atypique. Sarr est perçu comme la nouvelle licorne Made In France, dont les qualités correspondent au jeu NBA moderne.

“Les skills qu’il possède à cette taille, sa capacité à poser le ballon, protéger l’arceau, s’écarter pour tirer, défendre. Ce sont autant de qualités dont vous avez besoin. Il coche toutes ces cases. Avec un tel potentiel, le ciel est la limite pour lui.” – Carmelo Anthony

Aux Hawks, aux Wizards ou même ailleurs, Alexandre Sarr a confiance en sa capacité à jouer dans la cour des grands. Nous aussi.

__________

Source texte : ESPN