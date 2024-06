Exceptionnel durant sa première saison NBA, Victor Wembanyama a marqué les esprits sur la planète basket mais aussi au-delà des frontières de la balle orange. La preuve, il est nominé aux ESPYs.

Chaque année, les ESPYs – organisés par ESPN – récompensent les meilleur(e)s athlètes et équipes de l’année, en combinant les différentes disciplines qui forment le paysage sportif aux Etats-Unis. Différentes catégories existent, dont celle de “Révélation de l’année”. C’est dans cette dernière qu’on retrouve un certain Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama is nominated for Best Breakthrough Athlete at the 2024 ESPY Awards. Other nominees are Haleigh Bryant, C.J. Stroud, and Juju Watkins.

— Josh Paredes (@Josh810) June 26, 2024

Wemby sera en concurrence avec Haleigh Bryant (gymnastique), C.J. Stroud (quarterback rookie en NFL) et Juju Watkins (basketteuse d’USC).

La concurrence est là mais Victor a de sérieux arguments à faire valoir. Petit rappel de ce qu’il a accompli au cours de sa saison rookie aux Spurs :

21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 contres, 1,2 steal

Rookie de l’Année à l’unanimité

NBA All-Defensive First Team

Meilleur contreur NBA

Voici pour les stats et les principaux accomplissements, auxquels on peut ajouter plusieurs records. Mais en plus de tout ça, c’est surtout l’impression de domination, la maturité, et sa capacité à répondre aux énormes attentes places en lui qui ont marqué les esprits. Wemby était considéré par certains comme le plus grand prospect all-time avant sa draft, il a confirmé qu’il était le phénomène annoncé.

Cela pourrait bien permettre à Wembanyama d’être récompensé aux ESPYs le 11 juillet prochain, à Los Angeles (même s’il sera en pleine prépa avec les Bleus).

