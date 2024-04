Après les récapitulatifs de la saison rookie de Victor Wembanyama, ainsi que le Top 10 de ses meilleurs match en NBA, le temps est venu de faire une petite mise en perspective statistique. Préparez votre meilleure paire de lunettes.

On va parler chiffres, chiffres et chiffres. Pour les moins matheux d’entre nous, ça peut faire un peu mal au crâne. Mais pour se rendre compte de la portée des accomplissements du Français, rien de mieux que d’y aller un bon coup. Dans un classement publié il y a quelques jours par Bleacher Report, la saison rookie de Wembanyama est rangée à la cinquième place de tous les temps. Quand on jette un coup d’œil aux stats, ça s’entend.

Pour rappel, Wemby est le meilleur rookie cette saison en points, rebonds et contres, deuxième en interceptions et quatrième en passe (selon les moyennes par matchs). Dans cet article, il s’agira donc de faire des comparaisons all-time. Débutons. Voyelle ou consonne ?

Sa ligne statistique brute : 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives, 1,2 interception et 3,6 contres en 29,7 minutes par match. 46,6% au tir, 32,5% à trois-points et 79,6% aux lancers.

Une défense déjà all-time dans un classement d’éléphants

Dans l’histoire de la NBA, la défense de Victor Wembanyama est particulièrement remarquable, notamment dans les contres. L’âge d’or du contre survient dans les années 1990, une époque à laquelle les raquettes étaient encore bien encombrées. Depuis, le jeu s’est métamorphosé toujours plus attiré vers l’extérieur. Ainsi, 99% des membres de ces classements ont effectué leur exercice rookie avant 1992-93 – excepté Tim Duncan en 1997-98 – la présence du Français relevant de l’anomalie.

Plus grand nombre de contres par match par un rookie dans l’histoire de la NBA (minimum 50 matchs) :

Manute Bol (5) David Robinson (3,9) Victor Wembanyama (3,6) Shaquille O’Neal (3,5) Alonzo Mourning (3,5) Mark Eaton (3,4) Dikembe Mutombo (3) Tree Rollins (2,7) Hakeem Olajuwon (2,7) Sam Bowie (2,7)

Plus grand nombre de contres (au total) par un rookie dans l’histoire de la NBA :

Manute Bol (397) David Robinson (319) Shaquille O’Neal (286) Mark Eaton (275) Alonzo Mourning (271) Victor Wembanyama (254) Hakeem Olajuwon (220) Tree Rollins (218) Dikembe Mutombo (210) Tim Duncan (206)

Plus grand nombre de stocks (interceptions + contres) par un rookie dans l’histoire de la NBA :

David Robinson : 457 (82 matchs) Manute Bol : 425 (80 matchs) Shaquille O’Neal : 346 (81 matchs) Victor Wembanyama : 342 (71 matchs) Hakeem Olajuwon : 319 (82 matchs)

On peut également mentionner que Victor est 30è en points par match, dans un classement largement dominé par les rookies des années 1960 et 1970. Si on ne se base que depuis 1984, il entre dans le top 10 également.

Par ailleurs, seuls six joueurs dans l’histoire de la NBA ont effectué une saison à minimum 20 points, 10 rebonds, 3 passes et 3 contres. On ne parle plus de rookies, mais de joueurs tout âge confondu. Et Wembanyama est l’un d’entre eux. Carrément.

Au 21è siècle, une domination comme rarement vue chez les rookies

Si on resserre la focale de comparaison pour se contenter de la NBA du 21è siècle, c’est-à-dire ces 25 dernières années, le Français grimpe encore plus dans tous les classements. Domination, définition.

Plus grand nombre de points par match par un rookie depuis 1999-00 (minimum 50 matchs) :

Blake Griffin (22,5) Victor Wembanyama (21,4) Luka Doncic (21,2) Carmelo Anthony (21) LeBron James (20,9)

Plus grand rebonds par match par un rookie depuis 1999-00 :

Blake Griffin (12,1) Emeka Okafor (10,9) Victor Wembanyama (10,6) Karl Anthony-Towns (10,5) Deandre Ayton (10,3)

Plus grand nombre de contres par match par un rookie depuis 1999-00 :

Victor Wembanyama (3,6) Mitchell Robinson (2,4) Walker Kessler (2,3) Chet Holmgren (2,3) Pau Gasol (2,1)

Plus grand nombre de matchs à minimum 30 points par un rookie depuis 1999-00 :

Blake Griffin (14) LeBron James (13) Victor Wembanyama (11) Carmelo Anthony (10) Trae Young (9)

Plus grand nombre de matchs à minimum 5 contres par un rookie depuis 1999-00 :

Victor Wembanyama (24) Walker Kessler (11) Chet Holmgren (7) Eddie Griffin (7) Nerlens Noel (6)

Sa force, c’est aussi sa capacité d’apparaître dans ces classements différents, à l’instar de Blake Griffin et de sa saison rookie all-time. Il est plus bas dans les passes (top 50) et les interceptions (top 40), catégories logiquement dominées par les joueurs extérieurs de plus petit gabarit.

Pour terminer cette orgie statistique, sept lignes pour se rendre compte des progrès quasi constants du Français cette saison. Chaque mois passé en NBA lui donnait plus d’assurance pour mettre ses talents en valeur.

Octobre (4 matchs – 27,2min) : 16,3 points, 7,3 rebonds, 1,5 passes, 1,5 interception, 2,3 contres

Novembre (14 matchs – 30,8min) : 20,1 points, 10,3 rebonds, 2,9 passes, 1,3 interception, 2,9 contres

Décembre (10 matchs – 28,6min) : 18,1 points, 11,4 rebonds, 3,7 passes, 1,1 interception, 3,8 contres

Janvier (12 matchs – 26,7min) : 24 points, 9,6 rebonds, 3,3 passes, 0,9 interception, 3,9 contres

Février (12 matchs – 28,9min) : 21,3 points, 10,7 rebonds, 4,5 passes, 2 interceptions , 3,9 contres

, 3,9 contres Mars (12 matchs – 31,6min) : 23,2 points, 11,7 rebonds, 4,8 passes, 1,2 interception, 3,8 contres

Avril (5 matchs – 35,7min) : 25 points, 12,8 rebonds, 6,8 passes, 0,6 interception, 5,6 contres

Bref, y’a du chiffre partout, et c’est peu se mouiller que d’avancer qu’on est pas au bout de nos surprises.

Si vous l’aviez manqué :

Source texte : Statmuse, Basketball Reference