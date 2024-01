Après seulement 31 matchs, Victor Wembanyama commence déjà à écrire son nom dans les livres d’histoire. Avec 5 contres face aux Cavaliers ce dimanche, Wemby est ainsi devenu le 6ème joueur le plus rapide – depuis 1973-74 – à atteindre la barre des 100 contres.

Dans le marasme du début de saison des Spurs, l’éclaircie au Texas est bien française. Malgré la 30è défaite en 35 matchs pour San Antonio, Victor réalise un bon début de saison individuel, le tout confirmé par les stats. 100 contres en 31 matchs avec des restrictions de minute, c’est pas tout mal. Il rejoint ainsi Shawn Bradley, Alonzo Mourning, Manute Bol, Terry Tyler et un certain Shaquille O’Neal dans cette catégorie de personnages à part. On note aussi qu’il est le premier joueur depuis pile 30 ans à réaliser cet exploit puisque le dernier est Shawn Bradley en 1993-94.

Au passage, ce soir Wemby a réalisé son 100ème contre en NBA.

C’est le 6ème joueur le plus rapide de tous les temps à atteindre cette barre (31 matchs).

5 contres pour @Wemby ce soir 🚫🚫🚫🚫🚫

Son 4ème lui permet d’atteindre la barre des 100 en carrière, devenant le 6ème joueur de l’histoire à atteindre ce chiffre lors des 35 premiers matchs (depuis 1973-74 et le début du tracking des contres)#NBASundays pic.twitter.com/2enfRwpEcs

Avec 3,3 contres de moyenne, le Français est le meilleur contreur de la NBA dès sa saison rookie. En 31 matchs, Wemby a enregistré 10 fiches avec 20 points ou plus et 4 contres ou plus, ce qui le place 1er devant… Joel Embiid, rien que ça. Vous en avez marre des stats ? Allez, une dernière pour la route. Victor a un temps de jeu limité et durant cinq des dix derniers matchs, il a joué moins de 26 minutes. C’est un record historique. Oui oui, personne n’a jamais fait autant en si peu de temps de jeu dans l’histoire.

Victor Wembanyama records his 10th game of 20+ PTS and 4+ BLK

That leads the NBA (Embiid is 2nd with 7)

Wemby breaks his tie with Tim Duncan for sixth most such games by a rookie in NBA history, and the most since Shaq (28) and Alonzo Mourning (18) in 1992-93

Amazingly, five… pic.twitter.com/5tmgsJNh2a

Les Spurs ne sont pas bons. Ils tankent salement et visent clairement le nouveau 1er choix de draft. Avec 2 victoires sur les 30 derniers matchs (!), on a bien compris le projet. Mais pendant ce temps, malgré une équipe qui ne l’aide pas beaucoup et un coach qui le fait jouer 24 à 25 minutes par match pour le préserver, Victor Wembanyama impressionne. Contre Cleveland, il a réalisé deux contres très clutchs permettant presque à son équipe d’arracher la prolongation. Insuffisant… mais quand il est sur le terrain on voit bien que c’est un joueur “spécial”, vraiment spécial.