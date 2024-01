Les performances de folies s’enchaînent en G League en ce moment. Après les 33 rebonds de Dylan Windler qui lui ont valu un contrat aux Los Angeles Lakers, voici les 55 points d’Alondes Williams. Bientôt un contrat garanti chez les Golden State Warriors ?

“Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui saura qui est Alondes Williams, regarde trop de basket”. Sérieusement, si vous avez déjà entendu parler de ce jeune homme avant cet article, il est peut-être temps de faire une petite cure. Retrouvez votre sommeil, votre famille, les fêtes sans vous n’avaient pas la même saveur.

Maintenant que le message de prévention est passé, nous allons vous présenter Alondes Williams puisqu’il paraît que c’est le rôle d’un média spécialisé dans la balle orange :

Alondes Williams est un joueur de basket-ball.

Voilà, ça aussi c’est fait.

Et hier soir, celui qui n’a disputé qu’un match en NBA dans sa carrière a brillé en G League. Avec les Sioux Falls SkyForce, l’arrière a compilé 55 points, 8 rebonds et 7 passes décisives à 21/30 au tir et 4/6 de loin. En compagnie de Cole Swider (37 points et 12 rebonds), il a mené son équipe à la victoire face aux Salt Lake City Stars.

A 24 ans, Alondes Williams n’est plus un petit jeune qui n’attend plus qu’à exploser en NBA après des performances éblouissantes à l’échelon inférieur. Les Brooklyn Nets l’ont licencié après un seul match, le Miami Heat a fait de même et il n’a pas encore été récupéré par une autre franchise. Néanmoins, qu’importe la Ligue, se rapprocher d’un triple-double à plus de 55 points n’est jamais anodin. Alondes Williams est un vrai scoreur qui avait déjà cartonné avec 42 unités le mois passé et le revoir dans une deuxième rencontre en NBA ne serait pas une immense surprise.

Si vous êtes arrivés au bout de cet article félicitations, vous ne perdrez plus au jeu de la barbichette organisé par TrashTalk… jusqu’à la semaine prochaine lorsqu’un illustre inconnu aura envoyé 42 passes décisives dans la Ligue chinoise.

Source texte : G League