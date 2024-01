Si TrashTalk existe c’est aussi pour pouvoir conter la carrière des petites gens. Un game winner de Sundiata Gaines, un triple-double d’escroc de Ricky Davis… ou 33 rebonds de Dylan Windler en G League.

Dylan Windler, ça vous dit quelque chose ? Non ? Pas grave. Pour les moins geeks d’entre vous on rappelle : deux saisons avec les Cavs, bon role player, surtout en 2020-21, 16 minutes de moyenne sur 50 matchs ça passe. Puis la G League, les chemins de traverse, jouer avec Luke Travers, jeu de mot de niveau G League à aussi.

Ailier référencé à 1m97 selon les chaussures, arbalète dans la main gauche pour rentrer des tirs du parking, et hier donc, le coup de chaud, face aux Blue Coats du Delaware, face aux Blue Coats de Kenneth Lofton Jr., jugez plutôt de la dinguerie qui suit :

On vous met les highlights du garçon juste dessous même si on n’y voit que 3 ou 4 de ses 33 rebonds, mais on vous glisse tout de même que l’homme au prénom de héros de sitcom a donc évidemment battu le record all-time de rebond en G League, détenu auparavant par… vous pensiez vraiment qu’on allait vous donner cette info ? Allez, on retourne à nos occupations de média NBA, en attendant de voir si la lumière mise sur cette perf promulguera le Dylan en NBA dans les prochains jours. Chiche ?