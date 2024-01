Mauvaise nouvelle numéro 624 pour les Warriors… Blessé à la main face aux Pistons, Chris Paul a dû quitter le match dans le 3è quart. Rapidement, le diagnostic tombait : fracture de la main gauche pour le Point God, qui va être opéré la semaine prochaine.

En ce moment, les fans des Warriors ne peuvent pas ouvrir Twitter sans voir une news qui risque de leur plomber la journée. Après la blessure de Gary Payton II face à Orlando c’est au tour de Chris Paul d’être écarté des terrains. A la lutte pour un rebond avec Jaden Ivey, le meneur de 38 ans s’est donc fracturé la main gauche et sera indisponible pour une durée qui n’est pas encore définie.

CP3 a un historique de blessures à la main assez sérieux avec 11 opérations dont 5 à la main gauche. De quoi être inquiet de l’état de sa main, pour lui, mais aussi pour les Warriors qui perdent leur sixième homme de presque luxe. Cette année, CP3 tourne à 9 points et 7 passes en 27 minutes de moyenne et son rôle est très important en sortie de banc. Il permet à Steph de jouer off-ball et de distribuer pour appliquer les schémas habituels de Golden State. Pendant l’absence de Draymond Green, qui devrait bientôt revenir, il permet la continuité du jeu qui a fait des Warriors ce qu’ils sont.

Steve Kerr a réagi après le match concernant sa blessure.

“C’est dur. Je me sens tellement mal pour Chris. Je sais qu’il a eu plusieurs opérations à la main. Je l’ai vu la tenir (sa main, ndlr) et j’ai été directement inquiet. Je me sens mal et évidemment, les gars vont devoir step up et se préparer à jouer. On doit tenir la barraque sans lui.”

La blessure de Chris Paul n’est pas anodine puisque les Warriors sont déjà dans un sale état, dixièmes de l’Ouest avec un bilan négatif au bout de 33 matchs. Le vestiaire n’est même pas sain et Jonathan Kuminga a fait passer un message clair via Shams Charania.

“Je me sens juste mal pour lui. Je sais qu’il a eu des problèmes à la main dans sa carrière. On essaye de trouver un rythme au sein de l’équipe… et il a une importance énorme dans cela” – Stephen Curry

Malgré un Stephen Curry clutch pour offrir la victoire aux Warriors contre les Pistons (113-109), l’ambiance est morose chez la Dub Nation. Rendez-vous ce lundi face aux Raptors pour essayer de lancer une dynamique positive, mais ce sera sans Chris Paul.